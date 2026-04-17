Ältester Schiedsrichter, Trainer geht beim Kreisligisten

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SV Hegnach

Beim SV Hegnach endet in der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall zum Saisonende eine prägende Zusammenarbeit. Der Verein und das Trainerteam um Martin Schaser sowie die beiden Co-Trainer Patrick Schwarz und Jens Weinle haben sich in einem vertrauensvollen Gespräch darauf verständigt, die gemeinsame Arbeit zur neuen Saison nicht fortzusetzen.

Nach drei Jahren geht damit ein Abschnitt zu Ende, in dem das Trainerteam den Verein mit großem Einsatz begleitet und die Mannschaft sportlich kontinuierlich weiterentwickelt hat. Hegnach wählt für den Abschied einen betont respektvollen Ton – ein Hinweis darauf, dass die Trennung weniger Bruch als vielmehr ein geordneter Schlusspunkt ist. Bis zum Saisonende soll der Fokus nun ganz auf dem Sportlichen liegen. Verein und Trainerteam eint das Ziel, die laufende Runde mit dem bestmöglichen Ergebnis abzuschließen.