Ältester Schiedsrichter, Trainer geht beim Kreisligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Beim SV Hegnach endet in der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall zum Saisonende eine prägende Zusammenarbeit. Der Verein und das Trainerteam um Martin Schaser sowie die beiden Co-Trainer Patrick Schwarz und Jens Weinle haben sich in einem vertrauensvollen Gespräch darauf verständigt, die gemeinsame Arbeit zur neuen Saison nicht fortzusetzen.
Nach drei Jahren geht damit ein Abschnitt zu Ende, in dem das Trainerteam den Verein mit großem Einsatz begleitet und die Mannschaft sportlich kontinuierlich weiterentwickelt hat. Hegnach wählt für den Abschied einen betont respektvollen Ton – ein Hinweis darauf, dass die Trennung weniger Bruch als vielmehr ein geordneter Schlusspunkt ist. Bis zum Saisonende soll der Fokus nun ganz auf dem Sportlichen liegen. Verein und Trainerteam eint das Ziel, die laufende Runde mit dem bestmöglichen Ergebnis abzuschließen.
+++
+++
Ältester Schiedsrichter Baden-Württembergs
Kürzlich feierte Werner Ziebold, ältester Schiedsrichter Baden-Württembergs, seinen 90. Geburtstag. Werner Ziebold ist seit über 60 Jahren aktiver Schiedsrichter und damit ein großes Vorbild für alle Schiedsrichter(innen). Arno Gutmann, Gruppenobmann der Schiedsrichter Freiburg-Süd, überbrachte die Glückwünsche und einen Geschenkkorb beim monatlichen Regelabend in Tonis Tenne in Eschbach. Glückwünsche erhielt er auch von Dr. Matthias Jöllenbeck, Bundesligaschiedsrichter und seit 2025 FIFA-Schiedsrichter.
+++
+++