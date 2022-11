Äischdall – USBC wird heute nachgeholt Neuansetzung nachdem am 6.November kein Schiedsrichter zum Spiel kam

Der Ausfall der Partie des 1.Bezirks der 1.Division zwischen der Alliance Äischdall und der US Berdorf-Consdorf 01 sorgte für Gesprächsstoff und auf Seiten der Gastgeber vor allem auch für Unmut. Da diese sich aufgrund der Absage weigerten, wie üblicherweise vorgesehen, den anwesenden Schiedsrichter-Assistenten ihre Spielprämie zu zahlen (nur das sog. Kilometergeld wurde beglichen), wurden sie vom Verbandsgericht zu einer winzigen Geldstrafe von fünf Euro verurteilt. Ein Brief an die FLF, in dem die Gastgeber ihre Sicht der Dinge darlegten, wurde laut FuPa-Informationen ad acta gelegt.

So kann man sich heute Abend hoffentlich auf das Sportliche konzentrieren, bei dem es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht. Durch die jetzt unter der Woche und außerhalb der Schulferien stattfindende Begegnung werden den Hausherren studienbedingt einige Spieler fehlen. Die Bilanz der vergangenen Jahre spricht leicht für die heutigen Gastgeber (5-0-3), die Alliance konnte auch die beiden Begegnung der abgelaufenen Saison für sich entscheiden. Dass es ein echter Krisengipfel ist, zeigen die Fakten: die Alliance hat wettbewerbsübergreifend seine letzten fünf Spiele am Stück verloren, wenn teilweise auch knapp. Die USBC wartet seit dem 28.September auf einen Sieg in der Meisterschaft, konnte aber immerhin in diversen Pokalspielen Erfolge feiern.

Ein eventueller Sieger der heutigen Partie kann den Anschluss an das rettende Ufer wieder herstellen, ein möglicher Verlierer muss von diesem vorläufig Abschied nehmen. Anstoß in Hobscheid ist am heutigen Mittwoch um 20 Uhr.