AEG Dachau stürzt Tabellenführer SV Günding – Indersdorf verschenkt den Sieg Überraschung in Dachau von Moritz Stalter · Heute, 10:32 Uhr · 0 Leser

Der SV Günding verlor überraschend gegen AEG Dachau. (Symbolbild) – Foto: Bruno Haelke

Die AEG feiert einen verdienten Heimsieg gegen den Spitzenreiter. Auch in Unterzahl trumpfte das Team auf und sorgte für die große Überraschung.

AEG Dachau – SV Günding 2:1 (1:0) So., 15.03.2026, 14:30 Uhr A.E. Galan Dachau AEG Dachau SV Günding Günding 2 1 Abpfiff Die AEG besiegte den Tabellenführer am Ende auch zurecht. So war Gündings Trainer Stephan Liebl nach dem Schlusspfiff mehr als angefressen und meinte: „Leider haben wir heute nie richtig stattgefunden auf dem Platz und somit ein verdienter Sieg von AEG Dachau. Vielleicht eine Niederlage zum richtigen Zeitpunkt, um jetzt noch einmal die Sinne zu schärfen.“ Die ersten 25 Minuten waren ziemlich ausgeglichen, aber die AEG ging durch Nikolaos Papadopulos mit 1:0 in der 14. Minute in Führung. Den Gästen fiel daraufhin nicht viel ein und somit wurden die Seiten gewechselt.

Das 2:0 für die AEG dann in der 52. Minute durch Ioannis Elezi. Günding konnte noch auf 2:1 in der 73. Minute durch einen von SVG-Kapitän Emre Demir verwandelten Foulelfmeter verkürzen. Es änderte sich auch nach der gelb-roten Karte für AEG-Spieler Alexandros Tanidis in der 79. Minute nicht viel, ganz im Gegenteil: Die AEG trumpfte in Unterzahl auf und hätte auch noch das 3:1 erzielen können. Nach einer zwölfminütigen Nachspielzeit war die Freude bei der AEG riesengroß und der Tabellenführer musste mit einer Niederlage nach Hause fahren. AEG-Sprecher Jorgo Andreadis stellt kurz und knapp fest: „Das war ein verdienter Sieg, im Großen und Ganzen.“ SV Odelzhausen – SV Petershausen 2:2 (1:1)

In einem umkämpften, körperbetonten Spiel trennten sich beide Teams am Ende anhand der Spielanteile gerecht mit einem Unentschieden. Das 0:1 in der 5. Minute für den SVP erzielte Christoph Spielberger nach einer schönen Passstafette über die rechte Seite mit Marco Hochmuth und Niklas Wildgruber. Vor der Halbzeit konnte der SVO in der 34. Minute durch Magnus Winkler mit einem schönen Kopfball nach Flanke von Sascha Richter auf 1:1 stellen. In der zweiten Hälfte etwas wildes Spiel mit gefährlicheren Aktionen für Petershausen. Aber das 2:1 fiel für den SVO in der 66. Minute durch Sascha Richter, der einen schönen Angriff über rechts mit Flanke von Sebastian Widmann zur Führung abschloss. Nichts mit einem wichtigen Heimsieg gegen den Abstieg wurde es aber dann durch das 2:2 für die Gäste in der 70. Minute, das Marvin Heuer nach einem Freistoß aus dem Halbfeld durch Robin Breitner, nur noch mit dem Fuß hinhalten musste. Danach hatte der SVO noch zwei dicke Chancen zum Sieg. Die erste vergab Maximilian Lindenthaler, der vollkommen frei vor dem Tor auftauchte und nur den Pfosten traf, und die zweite vergab Paul Platanov, der aus 30 Metern aufs leere Tor schoss und Petershauser Torwart Christian Sänger im Rückwärtslaufen noch die Finger an den Ball bekam und diesen abwehrte. „Wir haben gut gespielt“, meinte SVO-Trainer Oliver Beck, und dem fügte sich auch der Petershauser Trainer Dominik Langenegger an und stellte fest: „Das war ein sehr körperbetontes Spiel mit mehr Ballbesitz und Torchancenplus für uns, aber Odelzhausen spielte nicht wie ein Absteiger und zeigte eine sehr entschlossene Leistung.“ TSV Hilgertshausen – SV Niederroth 1:1 (1:0)

In einer flotten Kreisklassenpartie legte der TSV mächtig los. Schon nach zwei Minuten hatten die Hausherren die erste Riesenmöglichkeit, doch Milos Kobilarov hämmerte das Leder aus 12 Metern über das Tor. Die Ilmtaler in Spiellaune, Jakob Lorenz bediente Keimel mustergültig, der drei Meter vor dem Tor verpasste (6.). Nach gut 20 Minuten gab Niederroth ein erstes Lebenszeichen, eine Ecke ging knapp daneben (24.). Hilgertshausen hatte die nächste Großchance, Keimel legte auf Borsbach, der am herauslaufenden Gästekeeper scheiterte (29.). Zwei Minuten später ging der TSV hochverdient in Führung. Keimel legte auf Louis Scherer, der ins lange Eck verwandelte (31.). Nach der Halbzeit wurde die Partie zunehmend zerfahrener. Für Niederroth kam der Ex-Jetzendorfer Reisner in die Partie, der offensiv für mehr Aktivität sorgte. Chancen blieben bei den Gästen weiterhin Mangelware. Wie aus dem Nichts kam der Ausgleich. Nach einer Flanke über rechts kam Niederroth durch ein Kopfballtor zum 1:1-Ausgleich (50.). Es wurde ein Schlagabtausch mit weiteren guten Chancen für Hilgertshausen. TSV Indersdorf – SpVgg Röhrmoos 1:1 (1:1)

Das 1:1 gegen die tief im Abstiegskampf stehende SpVgg Röhrmoos fühlte sich für die Indersdorfer wie eine Niederlage an. Als Marcel Truntschka bereits nach sechs Minuten die Gastgeber durch einen von seinem Pressing provozierten Fehler in Führung brachte, sah alles nach einem ungefährdeten Sieg aus. Auch weil das Spiel nur eine Richtung kannte: in Richtung Röhrmooser Tor. Die Gäste trauten sich in der 16. Minute auch einmal nach vorn, erarbeiteten sich eine Ecke und diese führte zu einem Handelfmeter. Den Quirin Hartdegen souverän zum 1:1 verwandelte. Infolgedessen fand ein mehr als 70-minütiger Sturmlauf der Hausherren statt, die ein eishockeyähnliches Powerplay aufzogen – nur leider ohne wirklichen Ertrag. Ein super aufgelegter Gäste-Torhüter Lorenz, eine gut organisierte und dicht gestaffelte Verteidigung sowie das eigene Unvermögen der Indersdorfer sorgten am Ende für ein mehr als schmeichelhaftes Unentschieden. Indersdorfs Cheftrainer Stefan Schmidl kommentierte das Spiel anschließend wie folgt: „Total ärgerlich! Ein 3:0-Spiel, das unentschieden endet. Allerdings sind wir nach wie vor vorn dabei, deshalb ist jetzt nicht die Zeit für Selbstmitleid. Ärmel hochkrempeln und für das nächste Erfolgserlebnis arbeiten.“ Schwabhausen – Ampermoching 2:2 (0:2)

Ampermoching erwischte den besseren Start und bestimmte zunächst die Partie. Die Gäste dominierten die erste Hälfte und gingen bereits in der siebten Minute in Führung, als Spielertrainer Max Rabe zum 1:0 traf. Kurz vor der Pause legte Muhammed Genc das 2:0 nach. Viel deutete zu diesem Zeitpunkt auf einen Auswärtssieg des SVA hin, zu stabil wirkte der Auftritt der Gäste. Nach dem Seitenwechsel boten sich Ampermoching zunehmend Räume und damit Chancen, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Der nächste Treffer fiel jedoch auf der anderen Seite: Leo Schüler verkürzte für Schwabhausen in der 63. Minute auf 1:2. Die Gastgeber schöpften neue Hoffnung, erhöhten das Risiko und wurden noch offensiver. Dadurch kamen sie zu Möglichkeiten – und eine davon nutzte Benedikt Sterflinger in der 78. Minute zum 2:2. Für Schwabhausen war der Punkt die Belohnung für die Leistungssteigerung nach der Pause, für Ampermoching dagegen aufgrund des Spielverlaufs eine Enttäuschung. Erdweg – Bergkirchen 0:0 (0:0)

Erdweg und Bergkirchen lieferten sich ein enges, umkämpftes Duell, spielerische Höhepunkte blieben allerdings weitgehend aus. Beiden Teams machten die kühlen Temperaturen und der holprige Platz zu schaffen. Viele Aktionen spielten sich im Mittelfeld ab, klare Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Der größte Aufreger der Partie war ein Treffer der Erdweger, der wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt wurde. Ansonsten neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken. So blieb es am Ende nach 90 unspektakulären Minuten bei einer gerechten Punkteteilung. Tandern - Haimhausen 2:1 (1:0)