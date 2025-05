AEG Dachau setzt Schlussspurt fort – „Hut ab vor der Leistung meiner Truppe“

Der Fußball-Kreisklassist AEG Dachau legt dieser Tage einen bemerkenswerten Schlussspurt hin. Im Kellerduell fegten die Dachauer Griechen auch über Fixabsteiger ASV Dachau II hinweg.

Während die ASV-Zweite vorzeitig als Absteiger feststeht, arbeitet der Lokalrivale AEG an seinem Wunder. Die Dachauer Griechen gingen nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien mit Rückenwind in das Dachauer Derby und setzten dort das nächste Ausrufezeichen. Polychronis Chouridis traf zur Führung (17.), Vasileios Gitsas legte kurz darauf das 2:0 nach und (19.), Nikolaos Papadopulos machte den Dreifachschlag perfekt (24.). AEG Dachau lässt ASV II gar keine Chance

Von den Gästen kam auch in der Folge wenig, dennoch fiel vor der Pause und in einer knappen halben Stunde danach kein weiterer Treffer. Dann stellte Vassilios Tikos auf 4:0 (73.). In der Schlussphase gelang der ASV-Zweiten den Anschlusstreffer – und reizte damit AEG: Tikos schnürte den Doppelpack (86.), Gitsas sogar den Dreierpack (87., 90.). Danach waren die Gäste erlöst. Traum vom direkten Klassenerhalt AEG träumt nach dem 7:1-Erfolg vom direkten Klassenerhalt. Der SV Odelzhausen ist vor dem letzten Spieltag nur noch einen Punkt entfernt. Der direkte Vergleich ging an den SVO. Das heißt: Um die Klasse zu halten, muss AEG zum Saisonfinale in Ampermoching gewinnen, während Odelzhausen im Spiel gegen Hilgertshausen maximal einen Punkt holen darf.

Tandern konnte am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt fixieren. Dieses Projekt gingen die Gäste mit einer defensiven Ausrichtung an. Schwabhausen durfte spielen, doch je näher es in Richtung des FCT-Tores ging, desto weniger fiel den Gastgebern ein. Auf der anderen Seite spielte Tandern schnörkellos und effizient. Harmlose Schwabhausener verlieren daheim Niclas Grosa nutzte die erste Chance der Gäste zur Führung (6.). Dabei blieb es bis in die 40. Minute. Da legte Jonas Kölbl nach einem Ballverlust des TSV im Spielaufbau den zweiten Treffer nach (40.). Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Schwabhausen spielte, blieb aber harmlos. Also versuchte es Calin Varbanov einmal aus der Distanz – und wie: Der 30-Meter-Hammer schlug genau im Winkel ein (65.). Schwabhausens Freude hielt aber nicht lange an, denn direkt nach dem Anstoß spielte Tandern nach vorne. Der Klassenerhalt ist für Tandern nicht mehr zu nehmen Kölbl tauchte vor dem Tor auf und stellte mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 (66.). Dabei blieb es. Tandern ist damit bei nun vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen.

In einem eher schwachen Kreisklassenspiel, geprägt von vielen Zweikämpfen, blieben die Punkte in Haimhausen. Die erste Halbzeit war geprägt vom Pressing des SVP und einigen hochkarätigen Torchancen für Michi Czerny (7.) frei vor dem Tor und Andi Leyerer (20.), der mit einem Lupfer scheiterte. Dazu noch Louis Rossmann, der mit einem Freistoß die Latte traf (35.). Durch ein Eigentor in Rückstand geraten Das Führungstor für den SVP fiel durch ein Eigentor von Maximilian Niedermair in der 67. Minute. Sieben Minuten später glich SVH-Spielertrainer Christian Trasberger mit einem umstrittenen Foulelfmeter aus. Trasberger besorgte auch den Siegtreffer in der 87. Minute, aus 20 Metern versenkte er den Ball flach im Eck. „Wildes Spiel, aber wir hatten mehr Ballbesitz und haben endlich mal den Sieg erzwungen.“ SVH-Trainer Christian Schmeizl „Wildes Spiel, aber wir hatten mehr Ballbesitz und haben endlich mal den Sieg erzwungen“, so SVH-Trainer Christian Schmeizl. Christian Trasberger, der verabschiedet wurde, habe das Spiel entschieden. Petershausens Trainer Dominik Langenegger war nicht unzufrieden: „Hut ab vor der Leistung meiner Truppe, die so stark ersatzgeschwächt spielte.“

Tag der offenen Tür beim Mittelfeldduell zwischen dem SV Ampermoching und dem TSV Indersdorf. Bereits in der ersten Hälfte kristallisierte sich heraus, dass beide Teams zwei Spieltage vor Saisonende keinen allzu großen Wert mehr auf die Defensive legten. Ampermoching entscheidet zehn Tore Spiel für sich Die frühe Führung durch Fabian Barth konnte Indersdorf zunächst durch das erste Saisontor von Benedikt Obeser und einen mustergültigen Kopfball von Kevin Schopp in eine 2:1-Führung drehen. Danach brachen die Indersdorfer jedoch völlig ein und kassierten zwischen der 18. und 41. Minute gleich vier weitere Gegentore. Tchassama, Barth (zweimal) und Tscharnke trafen zum 5:2-Halbzeitstand. Vor allem der Top-Torjäger der Kreisklasse, Fabian Barth, hatte mit drei Treffern sichtlich Spaß daran, seinen Vorsprung in der Torschützenliste auszubauen. „Es wird Zeit für die Sommerpause.“ Tobias Altstiel mit dem Fazit Nach dem Seitenwechsel und einigen Korrekturen in der Kabine kamen die Indersdorfer wieder besser ins Spiel und verkürzten durch Tim Elstner (60.) auf 5:3. Die leisen Hoffnungen auf ein Comeback wurden aber nur zwei Minuten später durch Julian Barth zunichtegemacht. Den 4:6-Ehrentreffer markierte schließlich Tobias Altstiel vom Elfmeterpunkt fünf Minuten vor Spielende. Fazit des Elfmeterschützen: „Es wird Zeit für die Sommerpause!“