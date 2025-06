AEG Dachau ganz souverän zum Klassenerhalt

Vor großer Kulisse hat sich AEG Dachau am Samstag dank eines 4:1-Sieges in der Relegation gegen den SC Vierkirchen den Klassenerhalt in der Kreisklasse 1 gesichert. Vierkirchen tritt somit auch in der kommenden Saison in der A-Klasse 1 an.

A.E. Galanolefkos ging aus mehreren Gründen als Favorit in das Duell auf dem Platz an der Alten Römerstraße in Dachau. Die Dachauer präsentierten sich schon in den letzten Wochen der Kreisklassen-Saison in starker Verfassung – vom 4:9 beim Ligafinale in Ampermoching abgesehen – und verpassten nur knapp den direkten Klassenerhalt. Auf der anderen Seite gab Vierkirchen nach einem Punkt aus den letzten beiden Ligaspielen die Tabellenführung und somit den direkten Aufstieg ab. Röhrmoos zog noch vorbei.