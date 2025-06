AEG Dachau ganz souverän Relegation zur Kreisklasse

AEG Dachau sichert sich mit einem 4:1-Sieg im Relegationsspiel gegen den A-Klassen-Zweiten Vierkrichen den Klassernerhalt.

Vor großer Kulisse hat sich AEG Dachau am Samstag dank eines 4:1-Sieges in der Relegation gegen den SC Vierkirchen den Klassenerhalt in der Kreisklasse 1 gesichert. Vierkirchen tritt somit auch in der kommenden Saison in der A-Klasse 1 an.

A.E. Galanolefkos ging aus mehreren Gründen als Favorit in das Duell auf dem Platz an der Alten Römerstraße in Dachau. Die Dachauer präsentierten sich schon in den letzten Wochen der Kreisklassen-Saison in starker Verfassung – vom 4:9 beim Ligafinale in Ampermoching abgesehen – und verpassten nur knapp den direkten Klassenerhalt. Auf der anderen Seite gab Vierkirchen nach einem Punkt aus den letzten beiden Ligaspielen die Tabellenführung und somit den direkten Aufstieg ab. Röhrmoos zog noch vorbei.

Was Trainer Robert Szeidl ärgerte: „Der BFV hat es geschafft, dass wir an den letzten drei Spieltagen spielfrei waren. So hatten wir vier Wochen Pause. Das ist unfassbar und war natürlich ein erheblicher Nachteil.” Die lange Auszeit war seiner Mannschaft anzumerken – wenn auch nicht direkt.

Vor knapp 500 Zuschauern an der Alten Römerstraße setzte Vierkirchen das erste Ausrufezeichen, denn Christoph ㈠Drexler versenkte in der 10. Minute einen Elfmeter zur Gästeführung (10.). Der Treffer täuschte allerdings darüber hinweg, dass AEG besser spielte. Die Dachauer bestimmten das Tempo und erarbeiteten sich mehr und die klareren Torchancen.

Drei davon nutzten sie schon in der ersten Hälfte. Vasileios Gitsas erzielte in der 22. Minute den Ausgleich, ehe Vasileios ㈠Tselempis mit seinen beiden Treffern (28., 45.) für eine 3:1-Führung zur Pause sorgte.

SCV-Trainer Szeidl gratuliert fair: „Sie waren besser“

Vierkirchen gab sich nicht auf, musste aber mit zunehmender Spielzeit anerkennen, dass es gegen AEG an diesem Tag nicht reichen würde. Der Sieg der Gastgeber geriet nicht mehr in Gefahr. Und als Panteleimon Kempaptzis in der 89. Minute das 4:1 erzielte, durften sich der griechische Dachauer Club zum Jubeln bereitmachen. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie.

„Was für eine tolle Kulisse! Wir hatten das Spiel absolut unter Kontrolle. Wir freuen uns über den Klassenerhalt und versuchen, in der kommenden Saison die Relegation zu umgehen”, freute sich AEG-Sprecher Jorgo Andreadis.

Glückwünsche kamen vom SCV-Coach Szeidl: „Gratulation an AEG. Sie waren besser. Insgesamt haben wir aber eine überragende Saison gespielt. Das geht jetzt durch das verlorene Spiel leider unter.”

Für Szeidl und seinen Co-Trainer Stefan Wallner ist nach dieser Saison Schluss. Er ist sich aber sicher, dass der SCV wieder oben angreifen wird.