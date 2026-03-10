Ächters Einstand geglückt: Eurasburg siegt knapp gegen Oberau Fußball nach Winterpause von Ewald Scheitterer · Heute, 10:57 Uhr · 0 Leser

Der neue Coach feiert einen erfolgreichen Start. Auch Bichl gewinnt, während Benediktbeuern eine rote Karte kassiert.

SV Eurasburg-Beuerberg – SG Oberau/Farchant 1:0 (1:0) – Einen Einstand nach Maß feierte Florian Ächter. „Alles in allem ist der Sieg verdient, den hat sich die Mannschaft erarbeitet und erkämpft“, zog der neue Eurasburger Coach ein zufriedenes Fazit nach einem Spiel, dass sich die meiste Zeit zwischen den Strafräumen abspielte. Eine der wenigen Chancen nutzten die Gastgeber in der 15. Minute zum Siegtreffer: Jonas Muck leitete den entscheidenden Spielzug aus der Abwehr mit einem Zuspiel auf Christian Martner ein, der den Ball perfekt für Lukas Bergmoser servierte. Weitere wirklich zwingende Torgelegenheiten gab es auf beiden Seiten nicht mehr. „Mit dem Ergebnis sind wir natürlich zufrieden, aber man hat mir gesagt, es habe von außen auch ganz gut ausgeschaut“, freute sich der Trainer. „So können wir weiter machen.“

SG Starnberg/Söcking – FSV Höhenrain 5:1 (2:0) – Nichts zu holen gab es für den FSV in Starnberg. „Die SG war einfach zu stark, sie waren uns läuferisch und balltechnisch überlegen“, räumte Trainer Christian Sedlmeier unumwunden ein. Mit einem Doppelschlag von Vincent Nitsch (3./5.) waren die Gastgeber in Führung gegangen. „Das sitzt einem natürlich im Frack. Da mussten wir uns schon ein bisschen schütteln, um wieder in die Spur zu kommen“, erklärte Sedlmeier. Der Plan misslang jedoch, weil die Starnberger nach dem Seitenwechsel durch Tore von Valentin Hüther (57./83.) und Tobias Spieler (61.) nachlegte, ehe dem eingewechselten Martin Rieger kurz vor Schluss der Ehrentreffer für Höhenrain gelang. Sedlmeiers Fazit: „Der Sieg für Starnberg ist auch in dieser Höhe verdient.“

SG Hungerbach – TSV Benediktbeuern 1:0 (0:0) – So hatten sich die Klosterdorf-Kicker den Auftakt nach der Winterpause sicher nicht vorgestellt. Sie mussten in der kampfbetonten Partie nicht nur eine knappe Niederlage hinnehmen, sondern verloren auch Hans Leis nach einer roten Karte (86.). Insgesamt setzte es bei dem relativ kleinlich pfeifenden Referee Felix Wolf zahlreiche Zeitstrafen, einmal Gelb-Rot und einmal glatt Rot. „Die Begegnung war zwar hart, aber nicht übertrieben unfair“, gab TSV-Coach Kevin Höcherl zu Protokoll. Die Entscheidung brachte dann ein Freistoß aus dem Halbfeld, den Alexander Wurst per Kopf in die Benediktbeurer Maschen setzte (72.). Darüber hinaus gab es auf dem ziemlich holprigen Geläuf auf beiden Seiten zwar viel Kampf, aber kaum nennenswerte Torchancen. Höcherl: „Eigentlich ein klassisches 0:0-Spiel.“