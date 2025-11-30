Adventszeit in Laxten: Besinnlich war nur Langen

Mit einem hochverdienten 6:2-Erfolg über den SV Langen beendet der SV Olympia Laxten seinen Negativtrend und rutscht zum Jahresabschluss auf Tabellenplatz zehn. Die Gäste aus Langen zeigten über weite Strecken eine enttäuschende Vorstellung und schließen das Jahr auf Rang sieben ab.

Laxten überrollt Langen in der Anfangsphase

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart. Bereits nach 13 Minuten traf Marvin Schmökel zur Führung, ehe Phil Uphus in der 16. Minute nachlegte. Die völlig verunsichert wirkenden Gäste fanden zunächst kaum Zugriff, doch nach einer Ecke gelang Markus Raming-Freesen in der 20. Minute der überraschende Anschluss.

Laxten zeigte sich davon jedoch völlig unbeeindruckt und spielte weiter zielstrebig nach vorne. Mit einem Doppelschlag stellten die Hausherren die Weichen früh auf Sieg: Schmökel vollendete einen starken Ricke-Vorstoß zum 3:1 (22.), ehe Jakob Weber von einem groben Fehler Langens Keeper Wilken profitierte und ins leere Tor einschob (23.).

Kurz vor der Pause erhöhte Leandro Pochert völlig freistehend auf 5:1 (44.). Von der eigentlich engen tabellarischen Situation zwischen beiden Teams war keinerlei Unterschied zu erkennen.

Langen ohne Durchschlagskraft - Laxten bleibt dominant

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Laxten das klar spielbestimmende Team. Die Gastgeber erspielten sich reihenweise Chancen: Weber, Pochert und Schmökel verpassten zunächst weitere Treffer, während Langen kaum nennenswerte Offensivaktionen zustande brachte. Lediglich Bruns setzte mit einem Distanzschuss, den Laxtens Torhüter Hadzic parieren musste, einen kurzen Akzent (85.).

Zuvor hatten die Hausherren bereits auf 6:1 erhöht: Nach einem erneuten Aufbauschnitzer der Gäste kombinierten sich die Lingener sehenswert durch den Strafraum, ehe Kaspar Hofschröer eiskalt vollendete (76.).

Der späte Treffer von Jan-Luca Bruns zum 6:2 stellte nur noch leichte Ergebniskosmetik dar. Am verdienten Erfolg der Gastgeber änderte das nichts.

Fazit

Laxten präsentierte sich über 90 Minuten griffiger, wacher und in allen Belangen überlegen. Der SV Langen hingegen zeigte eine enttäuschende Vorstellung, die das klare Ergebnis widerspiegelt. Für Laxten endet das Fußballjahr mit einem dringend benötigten Erfolgserlebnis, für Langen dagegen mit einer ernüchternden Vorstellung.

_____________________

Vorwärts rückwärts und dann Vollgas