Adrin Fein gibt Jahn Regensburg sein Ja-Wort Der 27-jährige Mittelfeldstratege hat seinen Vertrag beim Drittligisten um zwei Jahre verlängert von PM / fw · Heute, 12:43 Uhr · 0 Leser

Gibt auch in den nächsten zwei Saisons den Takt im Mittelfeld des SSV Jahn vor: Adrian Fein. – Foto: IMAGO / Picture Point

Der SSV Jahn Regensburg und Adrian Fein haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2028 geeinigt. Der 27-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt einen neuen Zweijahresvertrag in der Domstadt. Fein, der in der Zweitligasaison 2018/19 bereits für den Jahn spielte, war im vergangenen Sommer nach seiner Leihe vom FC Bayern München nach Regensburg zurückgekehrt und gehörte in dieser Drittliga-Saison 2025/26 zu den Stützen im Mittelfeld.

Fein bekennt sich also zum SSV Jahn, bis zum 30.06.2028 hat der Mittelfeldstratege in Regensburg unterschrieben. Über dieses Bekenntnis freut sich Sportdirektor Alexander Schmalhofer: „Wir freuen uns sehr, den gemeinsamen Weg mit Adrian für mindestens zwei weitere Jahre fortsetzen zu können. Sowohl sportlich als auch menschlich ist er in der Mannschaft und im Verein sehr angesehen. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten war Adrian bereits in dieser Saison ein entscheidender Taktgeber in unserem Spiel und wird nun auch künftig eine wichtige Führungsrolle auf und neben dem Platz einnehmen. Wir blicken mit Vorfreude auf die kommenden Jahre mit Adrian im Jahn-Trikot“, lässt sich der Funktionär in einer Pressemeldung zitieren.



Adrian Fein selbst sagt zu seiner Verlängerung beim SSV Jahn: „Für mich war es wichtig, Klarheit zu haben. Es gab sehr viele gute Gründe für diesen Schritt. Ich wurde nach meiner Rückkehr hervorragend aufgenommen und fühle mich in der Stadt und im Verein sehr wohl. Ich bin sehr glücklich, nun mindestens zwei weitere Jahre hier zu sein”, freut sich der 27-Jährige blickt voller Tatendrang in die Zukunft: „Ich bin zunächst dankbar, dass der Jahn auf mich gesetzt hat und dass ich hier wieder Fuß fassen konnte. Der SSV Jahn liegt mir am Herzen. Diese besondere Verbindung, die ich seit meiner Leihe hatte, hat sich bestätigt und weiterentwickelt. Innerhalb der Mannschaft will ich Verantwortung übernehmen und vorangehen, sodass wir positiv in die Zukunft schauen können.“





Der gebürtige Münchner schloss sich bereits im Alter von sieben Jahren dem FC Bayern an. In der Spielzeit 2017/18 rückte er in die zweite Mannschaft des Rekordmeisters auf und unterschrieb dort seinen ersten Profivertrag. Um Spielpraxis auf höherem Niveau zu sammeln, wurde er als 19-Jähriger an den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg verliehen, für den er in der Saison 2018/19 21 Partien in der 2. Bundesliga bestritt. Es folgten weitere Leihstationen beim Hamburger SV, der PSV Eindhoven, der SpVgg Greuther Fürth und der SG Dynamo Dresden. Im Sommer 2022 wechselte Fein ablösefrei zu Excelsior Rotterdam, ehe er im Januar 2024 nach Deutschland zurückkehrte und sich dem Drittligisten SC Verl anschloss. Nach nur einem halben Jahr zog er zum SV Waldhof Mannheim weiter. In der aktuellen Spielzeit 2025/26 stand er für Jahn Regensburg bislang 32 Mal auf dem Platz und verzeichnete dabei ein Tor sowie vier Torvorlagen.