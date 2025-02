Adrijan Hasic mit Dreierpack – Planegg II zerlegt Neurieds dritte Mannschaft

Die zweite Mannschaft des SV Planegg-Krailling durfte im kleinen Würmtal-Derby gegen den TSV Neuried III am Samstag einen deutlichen Testspiel-Sieg bejubeln. Die Kreisklassen-Fußballer von der Hofmarkstraße setzten sich am Ende mit 6:0 (1:0) gegen den B-Klassisten durch. SVP-Trainer Stefan Suchanke, der selbst privat verhindert war und sich von seinem Kapitän Maximilian Reitmayr vertreten ließ, war mit dem Resultat zufrieden: „Ich habe vorher gesagt, pro Liga, die wir höher spielen als der Gegner, will ich zwei Tore sehen. Das haben wir eingehalten.“