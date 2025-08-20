Adriano Spoth wechselt vom SC Lahr zum FV Herbolzheim

Adriano Spoth – Foto: Verein

Der sportlichen Leitung des FV Herbolzheim ist es gelungen, einen echten Hochkaräter als Neuzugang präsentieren zu können: Adriano Spoth, zuletzt beim Verbandsligisten SC Lahr aktiv, wechselt sofort zum FV Herbolzheim und bringt reichlich Erfahrung sowie Offensivpower mit.

Der 28-jährige Offensivspieler, wohnhaft in Herbolzheim, kennt die Region und den höherklassigen Fußball bestens. Seit der Saison 2022/23 lief er für den SC Lahr in der Verbandsliga auf. Zuvor war er ab der Saison 2019/20 beim Freiburger FC in der Landesliga und Oberliga aktiv. Seine fußballerische Laufbahn führte ihn davor zum SV Endingen, wo er ebenfalls Verbandsliga-Erfahrung sammelte. Erfahrung trifft auf Ehrgeiz

Mit seiner Spielintelligenz, Technik und Torgefahr wird Adriano Spoth dem jungen, ehrgeizigen Team des FV Herbolzheim wertvolle Impulse geben. Seine Routine aus höheren Ligen und sein Gespür für offensive Akzente machen ihn zu einer echten Verstärkung – auf und neben dem Platz. Stimmen zum Transfer