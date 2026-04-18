Adrian Reck mit dem Lucky Punch für Pfedelbach in der 86. Minute

– Foto: Marc Hofacker

Der TSV Pfedelbach gewann am 23. Spieltag der Bezirksliga Franken gegen den FSV Friedrichshaller SV mit 3:2. Die Tore für unseren TSV erzielten Sebastian Hack, Fabian Großer und Adrian Reck. Ein Spielbericht, die Bilder und die Videos vom Spiel sind online.

Pfedelbach dreht die Partie und landet den ersten Heimsieg in 2026

Bereits nach drei Minuten zappelte der Ball zum ersten Mal im Tor der Gäste. Pfedelbach ging gut drauf und die Gäste verloren den Ball an der Mittellinie. Jann Baust schaltete schnell um und spielte einen Pass aus dem Mittelfeld in die Gasse zu Sebastian Hack und der stand frei vor dem Torhüter und ließ ihm keine Chance.

Pfedelbach spielte weiter nach vorne ohne aber große Torchancen herauszuspielen.

In der 21. Minute dann eine Schrecksekunde für den TSV. Nach einem Ausfallschritt im Mittelfeld ging Sebastian Hack zu Boden und musste behandelt werden. Das Spiel war erst mal unterbrochen und Sebastian Hack wurde danach an der Seitenlinie behandelt.

Dies nutzten die Gäste in Überzahl mit einem Kopfalltreffer durch Bickel zum 1:1 Ausgleich in der 24. Minute.

Sebastian Hack versuchte es anschließend nochmal, musste dann aber vom Feld. Hoffen wir, dass es keine schlimme Verletzung ist. Für ihn kam jetzt Fabian Großer in die Partie.

In der 32. Minute spielten die Gäste einen langen Ball auf Knoll aber dieser schoß den Ball aus stark abseitsverdächtiger Position am Tor vorbei.

Erst in der 43. Minute kam der TSV nochmal gefährlich vor das Tor. Ein Konter landete bei Luka Barbir, der legte den Ball quer und ein Gästespieler klärte im letzten Moment vor dem einschussbereiten Jann Baust.

Mit einem 1:1 Unentschieden ging es dann in die Pause.

Wieder waren nur drei Minuten gespielt als Jonas Göhner den Turbo einschaltete und mit dem Ball aufs Tor ging. Die Zuschauer jubelten schon aber der Ball ging ganz knapp am Tor vorbei.

Danach kamen die Gäste zu zwei Chancen, die sie aber nicht im Tor unterbrachten.

In der 59. Minute setzte sich Jann Baust auf rechts durch und dann kam der Ball zu Luka Barbir, der direkt abzog und ein Spieler der Gäste gerade noch zur Ecke klären konnte.

Vier Minuten später die Führung für die Gäste. Nach einem Einwurf ging zuerst Sergen Uzuner nach einem Zweikampf zu Boden aber der Pfiff blieb aus. Der Ball kam zu Knoll, der aus ca. 20 Metern abzog und dann links unten im Tor einschlug.

In der 65. Minute kam eine Ecke des TSV von rechts die Mitte und dort kam Fabian Großer zum Abschluss und schoss den Ball rechts drüber.

Beide Mannschaften wechselten jetzt munter durch.

Nach 76 Minuten kam der Ball von rechts nach einem Zuspiel von Sergen Uzuner mittig vors Tor, Fabian Großer feierte Torpremiere und grätschte den Ball zum 2:2 Ausgleich ins Tor.

Pfedelbach wollte jetzt mehr und hatte noch genügend Zeit das Spiel wieder zu drehen.

Die letzten fünf Minuten waren dann angebrochen und es sah so aus, als wollten die Gäste den Punkt mitnehmen, sie standen sehr tief.

In der 86. Minute bekam Pascal Steigauf auf links den Ball und schlug ihn in den Strafraum an den Elfmeterpunkt. Dort kam Adrian Reck an den Ball, legte ihn sich auf den richtigen Fuß und schoss ihn dann links unten zum 3:2 Führungstreffer rein.

Pfedelbach brachte danach das Spiel nach Hause und feierte den ersten Ligaheimsieg im Jahre 2026.

TSV Pfedelbach: Hannes Fischle, Jens Schmidgall, Mario Lösch (70. Mattia Frank), Pascal Steigauf, Sergen Uzuner, Tobias Lösch (79. Adrian Reck), Luka Michael Barbir, Albin Salihu (73. Nicolas Baur), Jann Baust, Sebastian Hack (30. Fabian Großer), Jonas Göhner - Co-Trainer: Mario Hüttinger - Co-Trainer: Timo Härpfer - Spielertrainer: Nicolas Baur

FSV Friedrichshaller SV: Levent Heimannsberg, Yannic Wasser, Hans-Günther Liebendörfer, Elias Leibel, Marvin Knoll, Marco Bickel (89. Matteo Haas), Luca Schumacher, Ron Grajqevci, Jonas Schneider (72. Marvin Sieger), Jonas Pöllmann (55. Yannick Bruck), Adrian Nicolae Radu (70. Loris Ademaj) - spielender Co-Trainer: Michael Wodarz - Spielertrainer: Fabio Schumacher

Tore: 1:0 Sebastian Hack (3.), 1:1 Marco Bickel (24.), 1:2 Marvin Knoll (63.), 2:2 Fabian Großer (76.), 3:2 Adrian Reck (89.)

Schiedsrichter: Tim Hägele (TSV Sulzdorf)

Zuschauer: 150

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel:

https://www.fupa.net/match/tsv-pfedelbach-m1-fsv-friedrichshaller-sv-m1-260417

Hier gehts zu den Bildern vom Spiel:

https://www.fupa.net/photos/tsv-pfedelbach-fsv-friedrichshaller-sv-557108

Videos vom Spiel:

Video von den Pfedelbacher Toren:

folgt...

Jubel nach dem Spiel:

Hier gibts die Video-Zusammenfassung der Highlights:

https://www.fupa.net/tv/match/tsv-pfedelbach-fsv-friedrichshaller-sv-14190921-223186

function svIframeInit(),!1),e.contentWindow.postMessage("message","https://sport.video/")}

Bericht auf FuPa vom 17.04.2025:

https://www.fupa.net/news/pfedelbachs-last-minute-sieg-zum-auftakt-des-bezirksliga-spieltags-3172937

Hier gehts zur Aufstellung und zum Spielverlauf:

https://www.fussball.de/spiel/tsv-pfedelbach-fsv-friedrichshaller-sv/-/spiel/02TNK27VR8000000VS5489BUVSSD35NB#!/section/course

Hier gibts das Stadionheft vom Spiel zum Nachlesen:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2025-26-12-heft-gegen-fsv-friedrichshaller-sv

Vorschau:

Bereits am kommenden Mittwoch, den 22.04.2026 um 19.30 Uhr spielen wir das Viertelfinale im ebmpapst Bezirkspokal Franken zu Hause auf dem Sportplatz gegen die TG Böckingen.

Ein Vorbericht folgt zu Beginn der Woche.