Adrian Mouttet wechselt zum TuS Binzen

Der TuS Binzen hat die Zusage eines dritten Neuzugangs für die kommende Saison bekannt gegeben. Vom Ligakokurrenten VfR Bad Bellingen stößt Adrian Mouttet zum Kader des in der neuen Saison von Manuel Schwarz geführten Landesligateams des TuS. "Der technisch versierte, zweikampf- und laufstarke zentrale Mittelfeldspieler hat sich nach reiflicher Überlegung und guten Gesprächen mit der Sportlichen Leitung für einen Wechsel nach Binzen entschieden", teilten die Binzener mit.

Der 25-Jährige stammt aus der Jugend des SV Weil, für den er auch seine ersten beiden Aktivjahre absolvierte und dort überwiegend in der Bezirks- und Landesliga zum Einsatz kam, wobei auch ein Verbandsligaeinsatz zu Buche steht. Nach den ersten beiden Spielzeiten im Aktivbereich wechselte Mouttet nach Bad Bellingen "und war dort über all die Jahre ein wertvoller Führungsspieler in der Bezirks- und Landesliga", so die Binzener. Mit dem VfR feierte er 2024 die Meisterschaft in der Bezirksliga und die Rückkehr in die Landesliga. "Wir freuen uns sehr über die Zusage von Adrian, der uns sportlich verstärken und gleichzeitig charakterlich hervorragend zu unserem Verein und unserer Mannschaft passen wird", so TuS-Sportchef Tobias Jehle.