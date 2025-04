Adrian Malzacher ist der treue Torjäger des SV Todtmoos

Für einen Moment schwelgt Adrian Malzacher in Erinnerungen an seine Kindertage in Hintertodtmoos. "Der Bolzplatz lag neben unserem Haus. Wir sind jeden Tag direkt nach den Hausaufgaben hin. Es gab eigentlich nichts anderes außer Fußball", sagt der 33-Jährige und lacht herzhaft. Wer sieht, mit welcher Konstanz Malzacher jede Saison das Torekonto des SV Todtmoos befüllt, der muss die Frage stellen: Warum gab der Torjäger erst im vergangenen August – im zarten Fußballalter von 32 Jahren – sein Debüt in der Kreisliga A?