Adrian Dushi: "Wir sind unter den Erwartungen geblieben" FuPa-Wintercheck: FC Wollerau 2

Was war euer Highlight oder Schlüsselmoment der Hinrunde?

Das Highlight war sicher der 6:2-Sieg gegen den FC Richterswil 1. Super Spiel von uns...

Gibt es Veränderungen im Team?

Momentan alles beim Alten.

Wer ist der Aufstiegsfavorit in eurer Liga - und warum?

FC Thalwil 2! Unglaubliche Qualität. Die würden in der 3. Liga im oberen Drittel mitmischen.

Wer hat überrascht - und weshalb?

Es gab keine grossen Überraschungen.

Welches Team eurer Gruppe ist unter den Erwartungen geblieben?

Wir selbst. Wir wollten ganz oben angreifen. Leider haben wir unnötig Punkte liegen lassen.

Wer steigt ab?

FC Feusisberg-Schindellegi 1 oder FC Freienbach 3.

Wie zufrieden seid ihr mit der Vorrunde: Erwartungen erfüllt oder eher nicht?