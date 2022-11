Adrian Alipour wird neuer Trainer bei Rot-Weiss Koblenz

Mit einem neuen Cheftrainer geht der FC Rot-Weiss Koblenz in sein Regionalliga-Heimspiel am Sonntag, 14 Uhr, gegen den VfR Aalen. Adrian Alipour tritt bei der „Elf vom Deutschen Eck" die Nachfolge von Oliver Reck an. „Wir hoffen, mit dieser Entscheidung einen neuen Impuls zu setzen, in den bevorstehenden wichtigen Partien Punkte zu holen und so den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verringern", erklärt der Sportliche Leiter von RWK, Christian Noll. Der 44-jährige A-Lizenz-Inhaber Alipour ist in der Regionalliga Südwest kein Unbekannter. Zwischen Juli 2019 und Dezember 2021 trainierte er den TSV Steinbach Haiger. „Wir bekommen mit Adrian einen Trainer, der die Liga aus dem Effeff kennt. Das war uns bei der Auswahl des Trainers sehr wichtig", betont Noll. Alipour wurde am Dienstag der Mannschaft vorgestellt. Im Kurz-Interview spricht der neue RWK-Coach über seine Ziele und ersten Impressionen.

Adrian, welchen Eindruck hast du aus deinen bisherigen Beobachtungen von deiner neuen Mannschaft gewonnen?

Ich habe mich mit dem Kader natürlich schon intensiv beschäftigt. Viele unserer jungen Spieler haben in Nachwuchsleistungszentren eine gute Ausbildung genossen. Von daher habe ich die klare Phantasie entwickelt, gemeinsam mit den Jungs etwas aufbauen zu wollen und zu können. Das ist das, nach dem ich strebe. Die Anfangszeit ist besonders spannend, da man sich noch nicht so gut kennt und beschnuppert. Es ist wichtig, vom ersten Tag an Gas zu geben.

Welche Schwerpunkte setzt du in den ersten Tagen?