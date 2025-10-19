Adozi schockt Lotte: "Wir müssen die Fehler schleunigst abstellen"

Die Sportfreunde hätten sich im Abstiegskampf etwas absetzen können, doch sind mit der Niederlage vor heimischen Publikum nur noch drei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Da gehört die Mannschaft, von der Qualität des Kaders überhaupt nicht hin, doch das Auslassen bester Torchancen in der ersten Hälfte, fehlendes Spielglück, ein Gegentor in der Nachspielzeit und eine unerklärliche, unsichere zweite Halbzeit waren die Gründe für die 0:1 Niederlage.



Anfangsphase gehört den Sportfreunden



Mit einer ordentlichen Portion Schwung ging die Mannschaft von Fabian Lübbers vor 705 Zuschauern ins Spiel. Gegen die Zweitvertretung der Gladbacher erarbeitete man sich in der ersten Hälfte einige hochqualitative Torchancen, die aber durch den starken Schlussmann Tiago Cardoso vereitelt wurden, oder eben noch der Pfosten im Weg war.



Marc Heider und Doumbouya auf der Ersatzbank



Die Gladbacher die in der Defensive den gesperrten Korb und Schweers ersetzen mussten, standen wie so häufig gut organisiert in der eigenen Hälfte. Dabei zeigten die Sportfreunde in der ersten Hälfte ein ganz anderes Gesicht, als in den Heimauftritten gegen den Wuppertaler SV oder der U21 des SC Paderborn. Die Spieler waren motiviert, zeigten eine hohe Laufbereitschaft und bewegten sich gut im Passspiel. Der formstarke Addai und Nwachukwu bekamen den Vorzug vor Doumbouya und Heider. Leon Demaj rückte etwas zurück ins offensive Mittelfeld. Uzelac fand sich auf der Bank wieder und Ben Klefisch war verletzungsbedingt nicht im Kader. Neuzugang Kaan Kurt, der sich im defensiven Mittelfeld einordnete, zeigte bereits in einigen Situationen, dass er eine echte Verstärkung sein kann.



Leon Demaj scheitert erst am Pfosten, dann an Cardoso



Das Spielglück hatte Lotte bei einem Pfostentreffer von Leon Demaj nicht gerade auf ihrer Seite(13.), aber auch ein gut geschossener Freistoß von Leon Demaj fischte Profikeeper Cardoso aus dem Eck(20.). Als Gastgeber erarbeitete sich Lotte die längeren Ballbesitzphasen, ohne in der Folge wirklich gefährlich zu werden. Bis zur Halbzeitpause wurde es nur noch einmal brenzlig, aber Shrekb Stublla vergab nach einem Zuspiel von Addai(31.). Auf der anderen Seite besaßen Vidic(11.) und Sauck(43.) gute Gelegenheiten zur Führung. Kämpferisch arbeiteten sich die Gladbacher Mitte der ersten Hälfte besser ins Spiel, waren robust und körperlich stark im Zweikampfverhalten. "Wir hatten eindeutig die klareren Torchancen gehabt, wenn ich nur an den Pfostentreffer von Leon Demaj denke. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben Gladbach immer wieder gut unter Druck setzen können" war der Coach mit der ersten Halbzeit einverstanden gewesen.



Gladbach wird durch die Fehler der Hausherren immer stärker



An der ersten ordentlichen Halbzeit wollte Trainer Fabian Lübbers und sein Team auch in der zweiten anknüpfen, dies gelang durch eine kurze Drangphase nach Wiederanpfiff. Das Spiel kippte dann unerklärlicherweise zu Gunsten der Gladbacher, die sich mit jeder abgelaufenen Minute mehr Selbstvertrauen tankten und sich nun offensiv mehr und mehr durchsetzen konnten. Vor allem das Lotte Mittelfeld spielte viel zu viele Fehlpässe, oder gab den Ball im Spiel nach vorne zu leicht her. Das ging dann sogar weiter bis zur Abwehr, die inzwischen auch immer unsicherer wurden und eine hohe Fehlerquote im Spielaufbau hatten. "Es ist schon richtig, dass Gladbach in der zweiten Hälfte die Kontrolle übernommen hatte. Wir haben uns trotzdem nach Kräften gewehrt. Es ist natürlich so, dass der Platz mit der Dauer des Spiels auch etwas nachlässt. Ich glaube, die Fehler haben wir auch bei Gladbach gesehen. Natürlich ist es auch irgendwo so, dass wenn man Fußball spielen möchte, auch Fehler anbietet. Es liegt in unserer Spiel-DNA, dass wir den Ball nicht weit nach vorne schlagen, sondern auch Fußball spielen wollen. Natürlich muss bei unserer Spielweise eine gewisse Konzentration an den Tag gelegt werden. Wir müssen da einfach aufpassen, dass wir dem Gegner nicht so viele Fehler unserseits anbieten. Es gilt in den nächsten Wochen, diese Fehler so abzustellen, dass wir nicht nur 45 Minuten, es ordentlich hinbekommen, sondern 90 Minuten lang." hat der Lotte Trainer noch viel Arbeit vor sich.



Adozi trifft per Fallrückzieher in der Nachspielzeit



Das 0:0 wurde für die Hausherren in den letzten 25 Minuten immer schmeichelhafter. Zwar erspielten sich die Gladbacher nicht viele glasklaren Torchancen heraus, weil sie im letzten Drittel nicht zielstrebig genug spielten, aber es ging eigentlich nur noch in eine Richtung. Die zweiten Bälle gingen immer wieder an den Gast, die bis zum Sechzehner sich stark durch kombinierten, dann aber unglücklich agierten.

Trotz eines Dreifachwechsels von Trainer Lübbers war das Momentum weiter auf Gladbacher Seite. In der Nachspielzeit besiegelte der eingewechselte Adozi mit einem Fallrückzieher, ein Tor der Marke Tor des Monats die verdiente Lotte Niederlage, die aufgrund der zweiten Hälfte in Ordnung ging. Über den späten Gegentreffer war Lübbers entsprechend genervt: "Ein vermeidbarer Gegentreffer, umso ärgerlicher, dass wir mit der letzten Aktion in der Nachspielzeit das 0:1 bekommen". Adozi hätte sogar ein weiteres nachlegen können, wurde aber noch rechtzeitig im Strafraum abgeblockt(96.)



Lotte Trainer Fabian Lübbers ordnete die Niederlage wie folgt ein: "Ich fand, ein Unentschieden wäre hier mehr als möglich gewesen. Durch unsere Chancen im ersten Durchgang und dem späten Gegentreffer ist es eine bittere, ärgerliche Niederlage. Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass wir uns da gemeinsam wieder herauskämpfen müssen. Ich kann heute keinen Spieler den Willen absprechen."



Über den späten Siegtreffer war Trainer Sascha Eickel mehr als happy:

"Ich bin überglücklich heute, da wir nach einer langen Durststrecke endlich wieder ein Spiel gewonnen haben. Nach einer Serie mit vier Spielen ohne einen Sieg tut uns dieser last minute Treffer von Adozi überaus gut. Es gab unterschiedlich Phasen in dem Spiel. Die erste Halbzeit war etwas ausgeglichen, mit den besseren Chancen für Lotte. Nach der Halbzeitpause mussten wir noch eine Drangphase überstehen, sind dann immer besser ins Spiel gekommen. Meine Mannschaft hat das Spiel dann in die andere Richtung gedreht. Durch das späte Tor ist es etwas glücklich, aber nicht unverdient für uns."