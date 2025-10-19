Adozi beendet mit Traumtor die Sieglos-Serie der U23

Die Saison der Gladbacher U23 in der Regionalliga West war bislang eine der Serien. Zunächst blieben die Borussen ab dem Saisonstart sechs Spiele ohne Niederlage – was sie zwischenzeitlich sogar an die Tabellenspitze klettern ließ. Doch dem letzten Dreier Ende August folgten fünf Spiele ohne Sieg. Und auch am Samstagnachmittag bei den Sportfreunden Lotte sah es lange nicht nach einem Ende der Serie aus.

Bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit: Da erzielte der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte Justin Adozi den 1:0-Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Sascha Eickel. Der zeigte sich nach dem Abpfiff nicht nur ob des Ergebnisses zufrieden: „Wenn der Siegtreffer so spät fällt, ist der Sieg vielleicht etwas glücklich, aber aufgrund der zweiten Hälfte auf jeden Fall verdient.“

Eickel hatte in Lotte auch auf Toptorjäger Jan Urbich zurückgreifen können, obwohl der Angreifer am Abend zuvor noch für die Profis beim 1:3 bei Union Berlin zum Einsatz gekommen war. Eine knappe Viertelstunde inklusive Nachspielzeit durfte der 21-Jährige bei seinem zweiten Bundesligaspiel mitmischen, danach ging es für ihn nicht zurück nach Gladbach, sondern ins Tecklenburger Land.

Dort übernahmen jedoch zunächst einmal die Gastgeber die Spielkontrolle. Torwart Tiago Pereira Cardoso reagierte mehrmals souverän, zudem traf Lottes Leon Demaj nur den Außenpfosten. Auf der anderen Seite scheiterte Nico Vidic an Laurenz Beckemeyer. Auch Kilian Sauck kam nicht am Keeper der Sportfreunde vorbei.

Nach Wiederbeginn verzeichnete Lotte wieder die ersten Abschlüsse für sich, ehe Borussia das Kommando übernahm und durch Fritz Fleck gute Chancen hatte. Die Entscheidung fiel dann kurz vor dem Abpfiff – und wie: Der ebenfalls eingewechselte Oguzcan Büyükarslan versuchte es mit einem Schlenzer, sein Schuss wurde jedoch geblockt. Den Abpraller nahm Adozi mit einem Seitfallzieher aus der Luft und überwand damit sehenswert Lottes Keeper Beckemeyer.

„Wir hatten viele gute Aktionen nach vorne, hätten auch schon früher treffen können. Ich freue mich aber, dass die Jungs am Ende belohnt worden sind“, sagte Eickel. Borussias U23 verteidigte mit dem Last-Minute-Sieg ihren Platz im oberen Tabellendrittel. Am kommenden Samstag (14 Uhr) empfängt der Tabellenfünfte im Grenzlandstadion den Wuppertaler SV.

Borussia: Pereira Cardoso – Atty (56. Fleck), Lieder, Meiser – Stange, Swider – Michaelis, Vidic, Sauck (86. Adozi), Herrmann (78. Büyükarslan) – Urbich. Tor: 0:1 Adozi (90.+2). Zuschauer: 900.