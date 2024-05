Adorf sagt „Auf Wiedersehen“

Am Sonntag mussten wir leider unseren Spieler Milos Vajda verabschieden. Milos kehrt in seine Heimat zurück. Er war vor 2 Jahren von GrenzlandTwist nach Adorf gewechselt. Mit ihm gelang uns die Meisterschaft und den Aufstieg in der 2KK. Durch seine Tore sichert er uns den Klassenerhalt.