Adolf-Schmitthener-Gymnasium gewinnt die Jubiläums-Ausgabe AOK-Union-Cup in Hoffenheim: Zehnte Ausgabe mit 18 Schulen und rund 250 Schülern

Den Turniersieg sicherte sich auf souveräne Art und Weise das Adolf-Schmitthener-Gymnasium aus Neckarbischofsheim. Die Neuntklässler ließen fünf Siegen in fünf Gruppenspielen drei weitere Erfolge in Viertel-, Halb-, sowie Finale folgen. Im Endspiel gab es ein 2:1 gegen die Merian-Realschule aus Ladenburg.

Am Donnerstag zählten aber nicht nur die reinen Ergebnisse. "Wir haben obendrein einen Fairplay-Sieger und einen Gewinner an unsere Mitmach-Station ausgezeichnet", zählte Moll auf. Für die Fairplay-Wertung bezogen die Organisatoren die Meinungen der Schiedsrichter mit ein, die sich am besten einen Eindruck von den einzelnen Teams machen konnten. An der Mitmach-Station gab es eine Schussgeschwindigkeits-Messanlage sowie ein Dribbling-Parcours, an denen sich die 250 Kicker versuchen durften.

Die Turniersieger aus Neckarbischofsheim erhielten als Preis einen Trikotsatz und kleine individuelle Geschenke samt einem großen Siegerpokal. Der Fairplay-Sieger durfte sich über einen Aktionstag der Krankenkasse im VIP-Bereich des Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadions freuen und die Gewinner bei der Mitmach-Station dürfen mit ihrer Klasse einen Tag in der Sinsheimer Klima-Arena verbringen.

Nach knapp fünf Stunden Fußball war Schluss. Aber nur für diesen Tag. Die elfte Auflage 2026 kann kommen.