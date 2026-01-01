Adnan Aoudou sucht Verein rund um Köln - mit Kontaktdaten

2026 wird für Adnan Aoudou ein besonderes Jahr. Nicht nur wird er im November 30 Jahre alt, sondern er ist auch in die Domstadt gezogen - und sucht in Köln ab sofort einen neuen Verein. Den Niederrhein verlässt er als gestandener Bezirks- und Landesliga-Spieler.

Zuletzt lief er noch für den 1. FC Viersen auf, spielte am Niederrhein für einige Vereine auf besagtem Niveau. "Ich wohne in Köln Ehrenfeld und such einen ambitionierten Landesligisten oder Mittelrheinligisten, der in der Innenverteidigung einen Linksfuß gut gebrauchen kann", teilt er FuPa mit. Der neue Verein sollte im besten Fall rund um Köln-Ehrenfeld liegen. Zum Liga-Wunsch ergänzt er: "Landesliga, Mittelrheinliga, Bezirksligisten mit Infrastruktur und Möglichkeit wie ein Landesligist oder Mittelrheinligist."

Aoudou ist linker Innenverteidiger und sagt über seine Stärken: "Ich bin äußerst zweikampfstark, eine Führungsperson auf und neben dem Platz, war Kapitän in Viersen, habe ein gutes Defensivkopfballspiel und eine sehr gute und sichere Spieleröffnung." Gern würde er nochmal um den Aufstieg spielen, wichtig ist ihm aber auch ein familiäres Umfeld.