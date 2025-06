Adlkofen: Routinier Schöttl erweitert Trainerteam - Riedl sagt Servus

Im Lager der DJK-SV Adlkofen blickt man bereits voller Vorfreude auf die neue Saison 2025/2026 in der Kreisliga Donau-Laaber. Nach der hervorragenden Restrückrunde im Frühjahr und dem bereits neu installierten Trainergespann Daniel Treimer / Reinhard Treimer , konnte man nun auch noch Michael Schöttl verpflichten. Der ausgebildete Physiotherapeut wird in Adlkofen auch erstmals ins Trainergeschäft schnuppern und versuchen, das Team als Athletiktrainer auf ein neues Level bringen.







Am 18. Juni hat der neue Spielertrainer Daniel Treimer seine Truppe zum Trainingsauftakt gebeten. In der Vorbereitung stehen fünf Testbegegnungen (DJK Altenkirchen, DJK-TSV Dietfurt, FC-DJK Simbach, FC Walkertshofen und SC Buch am Erlbach) auf dem Programm, zudem wird ein Kurz-Trainingslager bestritten. Auftakt in die neue Saison der Kreisliga Donau-Laaber ist dann am letzten Juli-Wochenende.