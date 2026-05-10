Adliswil weiter im Lauf, Red Star im Aufwind, Leader gnadenlos 2. Liga, Gruppe 1: 20. Runde von Christian Mathea · Heute, 13:13 Uhr · 0 Leser

Zweiter Sieg in Serie - Red Star 2 schlägt auch Horgen und holt weiter auf. – Foto: Christian Mathea

Im Auftaktspiel der 20. Runde besiegt Adliswil den FC Regensdorf mit 2:0. Am Sonntag kam es zu folgenden Resultaten: Red Star 2 besiegt Horgen 2:1, Wollishofen unterliegt Wiedikon 0:3 und Oetwil demontiert Einsiedeln 8:2.

Der Strich rückt näher

Letzte Woche setzte der FC Red Star 2 mit dem 2:0-Auswärtssieg in Einsiedeln ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf. Im Heimspiel gegen den FC Horgen sollte nun der nächste Befreiungsschlag folgen. Allerdings liegen die Gäste mit elf Punkten Vorsprung im gesicherten Tabellenmittelfeld, und zusätzlich sprach die jüngste Direktbilanz klar gegen die Hausherren: Die letzten sieben Duelle gingen allesamt verloren.



Tatsächlich stellte Red Star bereits in der ersten Hälfte die Weichen für den zweiten Sieg in Serie und den ersten Vollerfolg über Horgen seit dem 2:0-Heimsieg auf dem Jahre 2020. Chamba Yondhen erzielte in der 35. Minute das wichtige 1:0 und kurz vor der Pause legten die Gastgeber mit dem 2:0 nach.









Nach dem Seitenwechsel startete Horgen seine Aufholjagd und kam nach etwas mehr als einer Stunde durch Engjëll Limani zum Anschlusstreffer. Das Heimteam brachte den knappen Vorsprung aber über die Zeit und feiert seinen zweiten Sieg in Serie. Der Strich rückt damit wieder in greifbare Nähe.

Red Star 2 in Bedrängnis, aber Ende aber gewinnt man 2:1. – Foto: Christian Mathea











Souveränes Heimspiel

Auf dem Papier eine klare Sache: Der souveräne Leader Souveränes HeimspielAuf dem Papier eine klare Sache: Der souveräne Leader FC Oetwil-Geroldswil traf auf den zehntplatzierten Aufsteiger FC Einsiedeln . Vor der Partie hatte das Heimteam bereits doppelt so viele Zähler auf dem Konto wie die Gäste. Das Hinspiel allerdings endete lediglich mit einem knappen 1:0-Auswärtserfolg für die Favoriten. Der Spitzenreiter legte aber wie gewohnt vor und ging in der 11. Minute durch das zehnte Saisontor von Fabio Rodriguez Medina in Führung. Keine zehn Minuten später doppelte Miguel Peralta nach und als Leandro Lorito nach nicht mal einer halben Stunde auf 3:0 stellte, schien die Partie bereits entschieden. Doch die Gäste kamen durch Oliver Borner in der 35. Minute auf 3:1 heran. Das Heimteam in Form von Liga-Top-Torjäger Patrick Pereira Da Costa sorgte aber noch vor der Pause wieder für den komfortablen Drei-Tore-Vorsprung. Mit einem klaren 4:1 ging es in die Kabinen.



Auch in der zweiten Halbzeit ging es in gleichem Stile weiter, sodass am Ende ein überragendes 8:2 auf der Anzeigetafel zu lesen war. Allein Pereira Da Costa traf nach dem Seitenwechsel dreimal und schraubte sein Gesamtscore auf mittlerweile 18 Saisontreffer. Damit reiht Oetwil den siebten Rückrundensieg in Folge ein und bleibt souverän an der Spitze.





Oetwil vor dem Gästetor - am Ende netzen die Hausherren 8mal ein. – Foto: Lucas Lucchinetti





Weitere Bilder zum Spiel Oetwil gegen Einsiedeln in unserer



Nichts zu holen für den Aufsteiger

Der Weitere Bilder zum Spiel Oetwil gegen Einsiedeln in unserer Galerie Nichts zu holen für den AufsteigerDer FC Wollishofen und der FC Wiedikon trennen in der Tabelle lediglich vier Plätze: Der Siebte empfing den Drittplatzierten. Punktetechnisch beträgt der Abstand jedoch bereits zehn Zähler. Aber die Gastgeber hatten noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen, das sie mit 1:2 verloren hatten. Doch die Gäste machten ihnen vorerst einen Strich durch diesen Plan. In der 38. Minute besorgte Yannis Barrow die Führung für Wiedikon. Mit 0:1 ging es dann auch in die Pause.



Im zweiten Durchgang kontrollierte die Heuried-Elf weitgehend das Geschehen und baute den Vorsprung in der 69. Minute durch Gianluca De Tommasi mittels Handelfmeter auf 0:2 aus. Kurz vor Spielende erhöhte Fabian Schmidts gar noch auf 0:3. Dann war Schluss und die drei Punkte gehen in den Zürcher Stadtkreis 3.





Wiedikon holt sich den Dreier in Wollishofen. – Foto: Christian Mathea





Heimteam tütet fünften Sieg in Folge ein

Im Verfolgerduell empfing der Heimteam tütet fünften Sieg in Folge einIm Verfolgerduell empfing der FC Adliswil den FC Regensdorf – Tabellenfünfter gegen den Vierten. Beide Teams zählen neben Leader Oetwil zu den stärksten Mannschaften der Rückrunde und befinden sich aktuell in bestechender Form . Ein Blick auf die Statistik zeigt jedoch, dass Adliswil bisher noch keinen Sieg gegen Regensdorf verbuchen konnte. Auch das Hinspiel der laufenden Saison endete mit einem 1:1-Unentschieden Dem Heimteam gelang es die Negativ-Spirale zu durchbrechen und den ersten Sieg gegen Regensdorf einzufahren. In der 23. Minute legte Adhurim Gashi den Grundstein mit der 1:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel machte Francesco De Nitti in der 67. Minute den Sack zu und alles klar. Damit holen sich die Sihltaler den fünften Sieg in Serie und rücken vorerst auf den vierten Zwischenrang vor. Die Gäste aus dem Furttal hingegen rutschen auf den fünften Rang zurück.



