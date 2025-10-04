Adliswil holt Punkt in Regensdorf - Wädenswil legt vor

Adliswil holt sich den Auswärts-Punkt in Regensdorf. – Foto: Christian Mathea

Wir schreiben den 4. Oktober 2025. Noch 88 Tage bis zum Jahresende. Mit der Fussballbrille betrachtet, feiern an diesem Tag aber auch der tschechische Ex-Profi Tomas Rosicky Geburtstag und der schwedische Topclub IFK Göteborg sein 121igstes Gründungsjahr. Zudem wurde in der 2. Liga, Gruppe 1, die 7. Runde mit folgenden Resultaten gestartet: Regensdorf und Adliswil trennen sich 1:1-Unentschieden und Wädenswil gewinnt gegen Unterstrass 2:1.

Serie ausgebaut - Punkte im Spitzenkampf liegengelassen

Seit bereits fünf Spielen in Folge ist der FC Regensdorf ungeschlagen und hat sich wie von Fupa vorhergesehen auf einem Spitzenplatz positioniert. Die Furttaler empfingen den FC Adliswil, der mit einem Spiel weniger, aktuell unter dem Strich liegt.



Praktisch mit dem Anstoss legte der erste Herbststurm der Saison los und sorgte für ungemütliche Spielverhältnisse. Das Heimteam legte vor und holte sich in der Anfangsviertelstunde die Führung. Die Gäste hielten dagegen und konnten die Partie im Verlauf des Spiels ausgleichen. Am Ende trennten sich die Teams 1:1-Unentschieden.



Regensdorf baut zwar seine Ungeschlagenheits-Serie aus, verliert aber möglicherweise zwei Punkte im Kampf um die Tabellenführung. Adliswil macht einen Punkt auf Unterstrass und Höngg gut, verbleibt aber noch unter dem Strich.





Regensdorf baut seine Serie aus, holt aber nur einen Punkt im Heimspiel gegen Adliswil. – Foto: Christian Mathea





Der Leader meldet sich zurück und legt vor

Letzte Woche auf dem Juchhof erwischte es auch den FC Wädenswil. Erste Saison-Niederlage für den Tabellenführer. Gegen den FC Unterstrass, die knapp über den Abstiegsplätzen klassiert sind, wollte man eine neue Sieges-Serie starten. Doch aufgepasst auf die Stadtzürcher aus dem Kreis 6. Die bisherige Bilanz der Direktduelle verspricht Spannung und der FCU führt diese Wertung mit 3 Siegen, 1 Unentschieden und 1 Niederlage klar an.



Bei garstigen Wetter-Verhältnissen und schwierigem nassem Terrain mit starkem Wind vergingen 41. Minuten bis zum ersten Treffer. Siro Sacconi, mit seinem vierten Saisontor, brachte das Heimteam in Führung. Mit 1:0 ging es in die Kabinen.



In der 65. Minute baute der Leader seinen Vorsprung auf 2:0 aus. Aleksandar Pumpalovic traf mittels Penalty. Doch die Gäste kamen in der 78. Minute unverhofft zum Anschlusstreffer und machten die Schlussphase nochmals spannend. Praktisch mit dem ersten Schuss aufs Wädenswiler Tor traf Leonardo Cioldi zum 2:1.



Dabei blieb es allerdings bis zum Abpfiff. Mit dem fünften Saisonsieg setzt sich Wädenswil vorerst wieder alleine auf den Leaderthron und profitiert von Regendorfs Punktverlusten gegen Adliswil. Unterstrass kassiert Niederlage Nummer Drei und bleibt mindestens über Nacht auf der guten Seite des Strichs.





Wädenswil legt vor - der Leader gewinnt gegen Unterstrass. – Foto: Roger Egger

Aleksandar Pumpalovic mit dem 2:0 per Penalty für Wädenswil. – Foto: Roger Egger