Adliswil gewinnt Nachtragsspiel und rückt vor

Voller Einsatz auf der Allmend Brunau beim Spiel Red Star 2 gegen Einsiedeln. – Foto: Christian Mathea

Im Nachholspiel besiegt Adliswil den FC Wiedikon mit 2:0. Die weiteren Resultaten: Wollishofen schlägt Urdorf 3:2, Red Star 2 besiegt Einsiedeln 4:3, Unterstrass und Rümlang trennen sich 1:1, Oetwil und Regensdorf spielen 0:0, Höngg 2 unterliegt Horgen 2:3 und YF Juventus 2 schlägt Wädenswil 2:0.

Nachgeholt

Im Nachholspiel der 6. Runde gewinnt der FC Adliswil gegen den FC Wiedikon mit 2:0. Der Rasenplatz "Tal" war Ende September unbespielbar, wodurch die Sicherheit und Gesundheit der Spieler beeinträchtigt gewesen wäre. Mitte Oktober war der Rasen in besserem Zustand und die Partie konnte ausgetragen werden.



Wiedikon reiste nach dem 5:0-Auswärts-Erfolg gegen Juventus 2 mit breiter Brust zum Tabellenvorletzten. Den Kickern aus dem Zürcher Stadtkreis 3 bot sich die Chance mit einem weiteren Erfolg den Anschluss zum Spitzenduo Oetwil / Wädenswil zu wahren und auf den 3. Zwischenrang vorzurücken.



Doch der FCW hatte seine Rechnung ohne den Gastgeber gemacht und die hatten sich eine andere Kalkulation für den Ausgang des Spiels zurechtgelegt. Mit einem früher Tor in der ersten Halbzeit (9. Minute, Argjend Gashi) und einem weiteren Treffer kurz nach dem Seitenwechsel (46. Minute, Fabio Eid) düpierten die Hausherren den Gast und sicherten sich wichtige Punkte im Strichkampf.



Mit dem Sieg rückt Adliswil über den Strich und überholt dabei den FC Unterstrass, die neu unter der Trennlinie zu finden sind. Wiedikon verpasst den Sprung aufs Podest und bleibt auf Tuchfühlung zur Spitze auf dem 4. Zwischenrang.



Partie in extremis gedreht

Vor der Partie trennten den FC Wollishofen und den FC Urdorf lediglich drei Zähler. Während das Heimteam mit sieben Punkten auf dem 5. Zwischenrang liegt, finden sich die Gäste mit vier Punkten auf dem zweitletzten Platz wieder. Die Bilanz der vergangenen Meisterschaftsspiele zeigt mit Urdorf aber einen klaren Sieger. Die Limmataler gewannen fünf von sechs Duellen. Beide Teams wollten zudem die Penalty-Niederlagen im Cup vergessen machen. Wollishofen unterlag Rümlang mit 12:13 und Urdorf verlor gegen Adliswil mit 3:4. Beim jetzigen Aufeinandertreffen neutralisierten sich die Kontrahenten lange Zeit und es lief auf einen torlosen Pausenstand hinaus. Doch Dominik Sommer erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Gästeführung.

Nach der Pause ist vor der Pause, sagten sich die Urdorfer und kamen direkt nach Wiederanpfiff zum zweiten Treffer. Leo Baumann markierte in der 46. Minute das 2:0. Das Heimteam reagierte unmittelbar und kam sofort zum Anschlusstreffer durch Enis Ljatifi. Kurz vor Spielende gelang Pascal Ernst der Ausgleich. Als man sich schon mit dem Unentschieden angefreudet hatte, kam es zu einer dramatischen Wendung. Handelfmeter für Wollishofen in der 96. Minunte. Ilir Kukaj behielt die Nerven und sorgte für das 3:2. Das Heimteam dreht die Partie nach 0:2-Rückstand in der Nachspielzeit und rückt auf den 4. Zwischenrang vor. Urdorf bleibt im Tabellenkeller.

Urdorfs Marco Schönbächler wird von Wollishofens Defensive ins Visier genommen. – Foto: Christian Mathea

Einsiedeln bringt den Ball in den Strafraum von Red Star 2. – Foto: Christian Mathea

YF fügt Wädenswil die erste Saisonniederlage zu. – Foto: YF Insta



