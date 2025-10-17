Adliswil gewinnt Nachtragsspiel und rückt vor

Im Nachholspiel besiegt Adliswil den FC Wiedikon mit 2:0.
Die weiteren Resultaten: Wollishofen schlägt Urdorf 3:2, Red Star 2 besiegt Einsiedeln 4:3, Unterstrass und Rümlang trennen sich 1:1, Oetwil und Regensdorf spielen 0:0, Höngg 2 unterliegt Horgen 2:3 und YF Juventus 2 schlägt Wädenswil 2:0.
Nachgeholt
Im Nachholspiel der 6. Runde gewinnt der FC Adliswil gegen den FC Wiedikon mit 2:0. Der Rasenplatz "Tal" war Ende September unbespielbar, wodurch die Sicherheit und Gesundheit der Spieler beeinträchtigt gewesen wäre. Mitte Oktober war der Rasen in besserem Zustand und die Partie konnte ausgetragen werden.
Wiedikon reiste nach dem 5:0-Auswärts-Erfolg gegen Juventus 2 mit breiter Brust zum Tabellenvorletzten. Den Kickern aus dem Zürcher Stadtkreis 3 bot sich die Chance mit einem weiteren Erfolg den Anschluss zum Spitzenduo Oetwil / Wädenswil zu wahren und auf den 3. Zwischenrang vorzurücken.
Doch der FCW hatte seine Rechnung ohne den Gastgeber gemacht und die hatten sich eine andere Kalkulation für den Ausgang des Spiels zurechtgelegt. Mit einem früher Tor in der ersten Halbzeit (9. Minute, Argjend Gashi) und einem weiteren Treffer kurz nach dem Seitenwechsel (46. Minute, Fabio Eid) düpierten die Hausherren den Gast und sicherten sich wichtige Punkte im Strichkampf.
Mit dem Sieg rückt Adliswil über den Strich und überholt dabei den FC Unterstrass, die neu unter der Trennlinie zu finden sind. Wiedikon verpasst den Sprung aufs Podest und bleibt auf Tuchfühlung zur Spitze auf dem 4. Zwischenrang.
Partie in extremis gedreht
Vor der Partie trennten den FC Wollishofen und den FC Urdorf lediglich drei Zähler. Während das Heimteam mit sieben Punkten auf dem 5. Zwischenrang liegt, finden sich die Gäste mit vier Punkten auf dem zweitletzten Platz wieder. Die Bilanz der vergangenen Meisterschaftsspiele zeigt mit Urdorf aber einen klaren Sieger. Die Limmataler gewannen fünf von sechs Duellen. Beide Teams wollten zudem die Penalty-Niederlagen im Cup vergessen machen. Wollishofen unterlag Rümlang mit 12:13 und Urdorf verlor gegen Adliswil mit 3:4.
Beim jetzigen Aufeinandertreffen neutralisierten sich die Kontrahenten lange Zeit und es lief auf einen torlosen Pausenstand hinaus. Doch Dominik Sommer erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Gästeführung.
Nach der Pause ist vor der Pause, sagten sich die Urdorfer und kamen direkt nach Wiederanpfiff zum zweiten Treffer. Leo Baumann markierte in der 46. Minute das 2:0. Das Heimteam reagierte unmittelbar und kam sofort zum Anschlusstreffer durch Enis Ljatifi.
Kurz vor Spielende gelang Pascal Ernst der Ausgleich. Als man sich schon mit dem Unentschieden angefreudet hatte, kam es zu einer dramatischen Wendung. Handelfmeter für Wollishofen in der 96. Minunte. Ilir Kukaj behielt die Nerven und sorgte für das 3:2. Das Heimteam dreht die Partie nach 0:2-Rückstand in der Nachspielzeit und rückt auf den 4. Zwischenrang vor. Urdorf bleibt im Tabellenkeller.
Mit Lucky Punch zum dritten Punkt
Nach dem Highlight gegen Challenge-League-Team Neuchatel Xamax im Schweizer Cup und dem 5:0-Auswärtserfolg im FVRZ-Cup gegen Drittligist FC Republika Srpska ist der FC Unterstrass zurück im Meisterschafts-Alltag. Auf der Steinkluppe war Schlusslicht SV Rümlang zu Gast, das ebenfalls mit einem Cup-Sieg im Gepäck die Reise angetreten hatte.
Das Heimteam wusste den Cup-Schwung zu nutzen und legte in der 15. Minute durch einen Treffer von Tim Bisegger vor. Weitere Tore fielen nicht mehr und somit ging es mit 1:0 in die Kabinen. Der Vorsprung der Hausherren hielt bis kurz vor Spielende. In der 93. Minute gelang den Gästen aus dem Zürcher Unterland der Ausgleich. Fabio Borges Carvalho durfte sich als Torschütze feiern lassen.
Lucky Punch für den Aufsteiger und dritter Saisonpunkt. Auf einen ersten Saisonsieg müssen die Rümlanger aber weiterhin warten. Auch Unterstrass konnte seit dem Saisonstart und dem 4:1-Auswärtserfolg bei Adliswil keinen weiteren Sieg mehr einfahren. Dadurch rutscht der FCU auf den 11. Rang ab.
Vorsprung über Zeit gerettet
Der FC Red Star Zürich 2 (8.) empfing Tabellennachbar und Aufsteiger FC Einsiedeln (6.) auf der Allmend Brunau zum Schlagabtausch im Mittelfeld. Beim letzten Aufeinandertreffen in Zürich vor gut drei Jahren wurden die Schwyzer mit einer 5:0-Packung nach Hause geschickt.
Die Gäste können sich nach der 1:2-Niederlage bei Drittligist Töss und dem Ausscheiden in der zweiten Cup-Runde voll auf die Meisterschaft konzentrieren. Die angesprochene Konzentration währte allerdings nicht lange und Einsiedeln musste früh den ersten Gegentreffer hinnehmen. Eni Hoxha traf nach zwei Minuten fürs Heimteam. Nach einer halben Stunde lagen die Roten Sterne bereits mit 3:0 in Front. Mittels Doppelpack binnen fünf Minuten erhöhten Linus Zielonka und Hoxha zur Drei-Tore-Führung. Dank des Treffers von Jordan Lakasi kurz vor dem Pausenpfiff blieb der FCE im Spiel.
Der zweite Durchgang startete wie die erste Hälfte. Kurz nach Wiederaufnahme der Partie legte Eni Hoxha mit seinem dritten Treffer nach und erhöhte früh auf 4:1. Einsiedeln blieb erneut dran und verkürzte in der 67. Minute durch Maxim Riedi auf 2:4. Das 3:4 in der 93. Minute durch Timo Steiner kam allerdings zu spät. Red Star 2 brachte den Sieg über die Zeit und holt sich Saisonsieg Nummer drei.
Erster Auswärts-Dreier
Der FC Höngg 2 konnte zuletzt zweimal in Folge auf heimischem Rasen gewinnen. Gegner FC Horgen wartet noch auf den ersten Auswärts-Dreier. Dafür gewannen die Seebuben ihre Cup-Partie gegen Drittligist G.S.I. Rümlang 1964 auf fremdem Terrain mit 4:2.
Der Sieg in Rümlang schien Horgen zu beflügeln und die Sicherheit zu geben, dass es auswärts also doch auch klappen kann. Im FCH-Duell setzten sich die Horgener am Ende knapp mit 3:2 durch und feiern also ihren ersten Saison-Auswärts-Erfolg. Den Gästen gelang es ein Traumstart und in der 12. Minute die frühe Führung durch Felipe Nussbaumer. Das Heimteam reagierte in der 46. Minute mit dem Ausgleich durch Alex Novo Priore. Egzon Sopi legte in der 68. Minute für Horgen erneut vor, doch Mattia Rapino egalisierte in der 85. Minute abermals für Höngg. Aller guten Dinge sind Drei und die dritte Führung durch Jan Wintermantel in der 88. Minute hielt bis zum Abpfiff.
Mit dem Sieg überholt Horgen die Höngger auch tabellarisch und rückt auf den 8. Zwischenrang vor. Höngg verliert einen Platz und steht neu auf der Zehn.
Erste Saisonniederlage
Leader FC Wädenswil zu Gast auf dem Juchhof: Das Heimteam, der SC YF Juventus 2, wurde zuletzt zweimal in Serie nicht geschlagen und kassierte keinen Gegentreffer mehr. Die Gäste ihrerseits behalten mit dem 4:1-Auswärtssieg im Cup beim FC Langnau übergreifend die Weisse Weste an und sind nach wie vor in dieser Saison ungeschlagen.
Alles hat ja bekanntlich ein Ende und für Wädenswil endete die Ungeschlagenheit auf dem Juchhof. Die YF-Juventus-Zweitvertretung gewinnt gegen den Spitzenreiter mit 2:0 und fügt dem Gegner die erste Saisonniederlage zu. Die Treffer erzielten Mouhamed Sow Sow in der 22. Minute und Ron Sulejmani in der 78. Minute. Mit dem Sieg rückt YF ins obere Tabellenfeld vor.
Serien ausgebaut
Spitzenkampf auf dem Fussballplatz Werd: Der Tabellenzweite FC Oetwil-Geroldswil traf auf den drittplatzierten FC Regensdorf. Beide Teams sind mit jeweils vier Siegen und einer Niederlage vorzüglich in die neue Saison gestartet. Auch in der zweiten Runde des FVRZ konnten beide Mannschaft reüssieren und in die nächste Runde einziehen.
Im Duell um den ersten Verfolgerplatz von Leader Wädenswil konnte kein Team eine Entscheidung herbeiführen, sodass die Partie am Ende mit 0:0 abgepfiffen wurde. Somit verbleiben beide Mannschaften auf ihren Plätzen und teilen die Punkte.
Oetwil bleibt damit zum dritten Mal in Folge ungeschlagen, während Regensdorf seine Serie bereits auf fünf Spiele ausgebaut hat. Zusätzlich haben die Furttaler seit drei Spielen keinen Gegentreffer mehr kassiert.
