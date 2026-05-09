Adliswil baut Serie aus und rückt weiter vor

Adliswil auf und davon - das Heimteam siegt 2:0. – Foto: Bruno Stäubli

Heimteam tütet fünften Sieg in Folge ein

Im Verfolgerduell empfing der FC Adliswil den FC Regensdorf – Tabellenfünfter gegen den Vierten. Beide Teams zählen neben Leader Oetwil zu den stärksten Mannschaften der Rückrunde und befinden sich aktuell in bestechender Form. Ein Blick auf die Statistik zeigt jedoch, dass Adliswil bisher noch keinen Sieg gegen Regensdorf verbuchen konnte. Auch das Hinspiel der laufenden Saison endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Dem Heimteam gelang es die Negativ-Spirale zu durchbrechen und den ersten Sieg gegen Regensdorf einzufahren. In der 23. Minute legte Adhurim Gashi den Grundstein mit der 1:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel machte Francesco De Nitti in der 67. Minute den Sack zu und alles klar. Damit holen sich die Sihltaler den fünften Sieg in Serie und rücken vorerst auf den dritten Zwischenrang vor. Die Gäste aus dem Furttal hingegen rutschen auf den fünften Rang zurück.



