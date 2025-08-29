Adlerduell in Dreieich – Baunatal fordert den Spitzenreiter heraus

Der Tabellen-17. aus Weidenhausen reist am Freitagabend zu Eintracht Frankfurt II, die nach ihrem Regionalliga-Abstieg mit drei Siegen aus fünf Spielen auf Rang vier stehen. Für die Elf von Dennis Schanze gilt es, gegen die individuell überlegenen Jungadler über Kompaktheit und Laufarbeit in der Defensive im Spiel zu bleiben. Nach der ersten Saisonniederlage der Gastgeber dürfte die Aufgabe für den Außenseiter nicht leichter werden.

Rothosen wollen an vergangenes Spiel anknüpfen

Der Hessenliga-Aufsteiger aus Kassel hat am vergangenen Wochenende in Walldorf den ersten Sieg eingefahren und steht mit vier Punkten auf Tabellenplatz 14. Gegner Fernwald liegt als Nachbar punktgleich davor und dürfte für die Rothosen ein Gradmesser auf Augenhöhe sein. Besonders im Fokus steht Angreifer Toni Lecke, der mit seinem Doppelpack in Walldorf seine Startelf-Ambitionen unterstrich.

Baunatal beim Primus gefordert

