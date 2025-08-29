Adlerduell in Dreieich – Baunatal fordert den Spitzenreiter heraus

Die nordhessischen Hessenligisten stehen am Wochenende vor richtungsweisenden Partien: SV Weidenhausen tritt bei Eintracht Frankfurt II an, Aufsteiger CSC 03 Kassel empfängt den FSV Fernwald, und der KSV Baunatal muss zum Spitzenreiter nach Eddersheim.
Flutlichtspiel im maxworx Sportpark
Der Tabellen-17. aus Weidenhausen reist am Freitagabend zu Eintracht Frankfurt II, die nach ihrem Regionalliga-Abstieg mit drei Siegen aus fünf Spielen auf Rang vier stehen. Für die Elf von Dennis Schanze gilt es, gegen die individuell überlegenen Jungadler über Kompaktheit und Laufarbeit in der Defensive im Spiel zu bleiben. Nach der ersten Saisonniederlage der Gastgeber dürfte die Aufgabe für den Außenseiter nicht leichter werden.
Rothosen wollen an vergangenes Spiel anknüpfen
Der Hessenliga-Aufsteiger aus Kassel hat am vergangenen Wochenende in Walldorf den ersten Sieg eingefahren und steht mit vier Punkten auf Tabellenplatz 14. Gegner Fernwald liegt als Nachbar punktgleich davor und dürfte für die Rothosen ein Gradmesser auf Augenhöhe sein. Besonders im Fokus steht Angreifer Toni Lecke, der mit seinem Doppelpack in Walldorf seine Startelf-Ambitionen unterstrich.
Baunatal beim Primus gefordert
Der KSV Baunatal reist mit vier ungeschlagenen Spielen in Folge zum bislang makellosen Tabellenführer FC Eddersheim. Während die Gastgeber mit fünf Siegen und Torjäger Halil Yilmaz (zehn Treffer) den perfekten Saisonstart hingelegt haben, rangiert Baunatal auf Platz sechs. Erinnerungen an die letzten vier Duelle der beiden Teams geben den Nordhessen Mut, auch diesmal beim Spitzenreiter zu bestehen.