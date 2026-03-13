Adlerduell am Chattenloh – letzte Chance für Baunatal?

Für die Baunis ist das Heimspiel gegen Eddersheim ein echter Gradmesser: Der KSV geht als Vierter in den Spieltag, Eddersheim reist als Tabellenzweiter mit 48 Punkten an. Nach dem späten 2:1-Sieg bei Turabdin-Babylon hat Baunatal zwar wieder ein Zeichen gesetzt, nun wartet aber ein Gegner mit einer der stabilsten Defensiven der Liga, was das Spiel im Parkstadion zu einer echten Standortbestimmung macht.

Die Rothosen fahren nach dem deutlichen 1:5 gegen Walldorf mit spürbarem Reparaturbedarf zum FSV Fernwald. Der Gastgeber steht mit 30 Punkten im gesicherten Mittelfeld, der CSC weiter auf Rang 15 – entsprechend wichtig wäre es für Kassel, die Niederlage vom vergangenen Wochenende nicht in eine neue Negativserie kippen zu lassen. Allerdings ließen die letzten zwei Auswärtsauftritte aufhorchen: Während man Ende November beim Hünfelder SV 3:1 gewann, gab es zum Jahresauftakt in Marburg ein 5:2-Sieg.

Für die Adler ist das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II sportlich wie atmosphärisch ein Höhepunkt: Der Tabellenführer kommt mit 57 Punkten und einem Torverhältnis von 61:19 ins Meißnervorland, Weidenhausen geht als 17. in dieses David-gegen-Goliath-Duell. Schon das Hinspiel endete deutlich mit 1:6, auch die Bilanz aus den jüngsten direkten Duellen spricht klar für die Eintracht-Zweite.

Dass der Verein die Partie selbst als „Spiel des Jahres“ auflädt, passt zur Konstellation: Der Reiz dieses Nachmittags liegt nicht nur im Namen des Gegners, sondern auch in der Hoffnung, mit einem Außenseitercoup im Abstiegskampf ein ganz dickes Ausrufezeichen zu setzen. Weidenhausen wird dafür einen nahezu perfekten Tag brauchen – und genau deshalb setzt der Klub auf einen besonderen Rahmen und viel Unterstützung von außen.