Adler wollen nachlegen,Max-Kruse-Team wieder aufstehen

Der 8. Spieltag der Bezirksliga-Staffel 3 verspricht Dramatik. Tabellenführer SV Adler will seine Serie fortsetzen, während der bisherige Überflieger Dersim II (Top Torjäger Baran Akis und Ex Profi Max Kruse) nach der Klatsche bei Makkabi Antworten sucht. Concordia Britz schnuppert wieder an der Spitze, und im Keller kämpft Brandenburg 03 um Würde und den ersten Punkt

Beide Teams stecken im unteren Mittelfeld und wollen raus aus der grauen Zone. Marco Jahn hat mit Schwarz-Weiß Spandau zuletzt beim 0:2 gegen Teutonia enttäuscht, während Sergii Martynovskyi und seine Victoria nach dem 3:4 gegen Adler wieder höher klettern wollen. Für Friedrichshain traf Qasmi schon dreimal – einer, der aus dem Nichts gefährlich werden kann. Bei Spandau ruht die Hoffnung auf Miguel (3 Tore). Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden. Wer verliert, rutscht immer tiefer in die Abstiegszone.

Der Letzte empfängt den Ersten – und die Vorzeichen könnten klarer kaum sein. Brandenburg 03 taumelt unter Trainer Sascha Wernitz ohne Punkt und mit einem Torverhältnis von 5:34 durchs Tabellenkellerdunkel. Drei Punkte Abzug aus der Vorsaison machen die Lage noch bitterer. Jetzt kommt der souveräne Spitzenreiter SV Adler – mit Trainer Dennis Keller, der seine Mannschaft nach dem 4:3-Spektakel bei Victoria Friedrichshain auf Kurs hält. Mit Torjäger Parlak (7 Tore, 7 Vorlagen) und dem brandgefährlichen Abdallah ist Adler kaum zu stoppen. Alles andere als ein klarer Sieg wäre eine Sensation – aber Fußball schreibt bekanntlich eigene Geschichten. Brandenburg braucht ein Wunder.

Fünf Tore gegen Novi Pazar – Meteor II kommt! Trainer Mohamed Ali sieht seine Mannschaft auf Kurs, besonders dank Atabas (7 Tore) und Herdem (6 Tore), die vorne wirbeln wie ein Sturm. Ganz anders die Lage bei Simon Schatta und seinem Weißenseer FC. Zwar gab’s zuletzt ein erlösendes 2:1 gegen Friedrichshagen, doch Tabellenplatz 9 ist für den ambitionierten Aufstiegskandidaten viel zu wenig. Müssen liefern – sonst droht der Landesliga-Traum früh zu platzen.

Das Spitzenspiel! Noch am letzten Wochenende stürzte Güven Akpolat mit seinem Dersim II beim 1:4 bei Makkabi II böse ab. Nach sieben Siegen in Serie war’s der erste Dämpfer. Jetzt kommt Sebastian Hahn und sein Landesliga-Absteiger Concordia Britz, der mit einem 5:1 bei Staaken II mächtig Selbstvertrauen tankte. Dersim will Wiedergutmachung – mit den Stars Buran Akis (10 Tore) und Ex-Profi Max Kruse, der bislang eher als Vorbereiter glänzt. Concordia vertraut auf das Offensivduo Höhle und Souza Rosa (beide 5 Treffer). Wer hier gewinnt, sendet ein echtes Signal im Titelrennen. Die Hauptstadt schaut auf den Bezirksliga-Knaller!

Makkabi ist heiß! Das 4:1 gegen Tabellenführer Dersim war ein Ausrufezeichen. Trainer Stefan Fludra lässt sein Team mit Offensivdrang und Tempo spielen – und vorne sorgt Serpin mit 6 Toren für Gesprächsstoff.

Doch Jan Dober und sein Pankow haben nach dem bitteren 0:1 in Rehberge etwas gutzumachen. Knobloch (4 Tore) bleibt die gefährlichste Waffe. Für Makkabi geht’s um den Anschluss an die Spitze, für Pankow ums Durchatmen. Ein Duell, das knistern dürfte.

Teutonia-Trainer Joshua Menzel hat Grund zum Lächeln: Das 2:0 bei SW Spandau war souverän, und mit Thönnes (8 Tore) sowie Kundmüller (5 Tore) knipst seine Offensive zuverlässig. Platz 4 ist stark – aber mehr soll kommen.

Michael Richter und sein Friedrichshagener SV verloren in Weißensee 1:2 und wollen Wiedergutmachung. Doch ohne Tore wird’s schwer. Teutonia riecht die Chance, sich oben festzubeißen.

Was ist bloß mit Landesliga-Absteiger Novi Pazar los? Trainer Volkan Güney kann mit dem Saisonverlauf nicht zufrieden sein. War nach dem 4:5 bei Meteor restlos bedient – so viele Tore auswärts, aber keine Punkte! Jetzt soll es zu Hause gegen Maurice Kliemannel und Rehberge besser laufen. Rehberge kommt mit Rückenwind nach dem 1:0 gegen Pankow, will aber endlich auch auswärts treffen. Bisher die größte Enttäuschung der Saison. Bei Novi Pazar ist auf Jagnjic und Aloys Evina Verlass – beide stehen bei drei Treffern. Das könnte ein wildes Spiel werden, bei dem die Defensive nur Statist ist.

