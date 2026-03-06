Adler wollen nachlegen – Baunatal im Verfolgerduell gefordert

– Foto: Sascha Wolff

Der 22. Spieltag stellt Nordhessen vor drei Prüfsteine mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen: Der SV Weidenhausen will nach dem ersten Heimsieg nachlegen, KSV Baunatal reist zum Tabellennachbarn und CSC 03 Kassel bekommt es daheim mit einem Gegner zu tun, der selten zu Null spielt.

Lebenszeichen vergolden

Morgen, 15:00 Uhr SV Hummetroth Hummetroth SV Weidenhausen SV Weidenhausen 15:00 PUSH

Die Adler fahren mit Rückenwind nach Hummetroth: Gegen Hanau konnte man mit einem 3:0 den ersten Heimsieg der Saison feiern. In Erbach wartet nun ein Gegner, der die letzten sechs Ligaspiele allesamt verloren hat – trotzdem ist Hummetroth in der Tabelle klar vor Weidenhausen. Für die Schanze-Elf geht es deshalb vor allem darum, die neue Stabilität zu bestätigen – zumal das Hinspiel 1:1 endete und die Chance auf einen Dreier diesmal greifbarer ist. Verfolgerduell unter Druck

Für die Baunis ist es ein echtes Standortspiel: Fünfter gegen Dritter, getrennt nur durch einen Punkt – und nach dem 1:2 zuletzt geht es auch darum, wieder in den Rhythmus zu kommen.

Turabdin-Babylon kommt mit breiter Brust: Seit sieben Spielen sind sie ungeschlagen und offensiv trifft der Gastgeber im Schnitt mehr als zweimal pro Partie. Baunatal kann sich wiederum auf die eigene Erinnerung stützen: Das Hinspiel gewannen die Baunis 3:0 – nur ist die Ausgangslage diesmal eine andere, weil es auswärts gegen einen formstarken direkten Konkurrenten geht. „Wackel-Defensive“ als Chance?