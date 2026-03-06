Adler wollen nachlegen – Baunatal im Verfolgerduell gefordert

Der 22. Spieltag stellt Nordhessen vor drei Prüfsteine mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen: Der SV Weidenhausen will nach dem ersten Heimsieg nachlegen, KSV Baunatal reist zum Tabellennachbarn und CSC 03 Kassel bekommt es daheim mit einem Gegner zu tun, der selten zu Null spielt.
Lebenszeichen vergolden
Die Adler fahren mit Rückenwind nach Hummetroth: Gegen Hanau konnte man mit einem 3:0 den ersten Heimsieg der Saison feiern. In Erbach wartet nun ein Gegner, der die letzten sechs Ligaspiele allesamt verloren hat – trotzdem ist Hummetroth in der Tabelle klar vor Weidenhausen. Für die Schanze-Elf geht es deshalb vor allem darum, die neue Stabilität zu bestätigen – zumal das Hinspiel 1:1 endete und die Chance auf einen Dreier diesmal greifbarer ist.
Verfolgerduell unter Druck
Für die Baunis ist es ein echtes Standortspiel: Fünfter gegen Dritter, getrennt nur durch einen Punkt – und nach dem 1:2 zuletzt geht es auch darum, wieder in den Rhythmus zu kommen.
Turabdin-Babylon kommt mit breiter Brust: Seit sieben Spielen sind sie ungeschlagen und offensiv trifft der Gastgeber im Schnitt mehr als zweimal pro Partie. Baunatal kann sich wiederum auf die eigene Erinnerung stützen: Das Hinspiel gewannen die Baunis 3:0 – nur ist die Ausgangslage diesmal eine andere, weil es auswärts gegen einen formstarken direkten Konkurrenten geht.
„Wackel-Defensive“ als Chance?
Die Rothosen gehen mit breiter Brust in den Heimauftritt: Nach dem 5:2 in Marburg steht der Aufsteiger bei 23 Punkten und hat sich zumindest etwas Luft verschafft. Walldorf kommt als Siebter – aber mit einer Statistik, die zu Kassels Hoffnung passt: 51 Gegentore, ligaweit der höchste Wert. Allerdings mit 54 Treffern auch die zweitbeste Offensive der Liga. Das Hinspiel gewann Kassel 4:2 und auch diesmal dürfte viel über die Frage laufen, welches Team seine defensive Anfälligkeit besser kaschiert.