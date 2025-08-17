Adler Union Frintrop startet mit Derby-Sieg in die Oberliga-Saison

Der Aufsteiger Adler Union Frintrop ist mit einem gelungenen Auftakt in die neue Spielzeit der Oberliga Niederrhein gestartet. Im Derby gegen den Vorjahres-Vizemeister SpVg Schonnebeck feierte der Aufsteiger vor 940 Zuschauern gegen einen der Topfavoriten der Liga einen überraschenden 3:1 (2:0)-Erfolg.

Bereits vor der Pause legten die Frintoper den Grundstein für die drei Punkte. Nach einer guten halben Stunde brachte Nils van den Woldenberg seine Mannschaft per Strafstoß in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Kapitän Jonas Rübertus nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0.

Schonnebeck versuchte im zweiten Durchgang, zurück ins Spiel zu finden und kam nach einem Eckball in der 52. Minute durch Niko Bosnjak zum Anschlusstreffer. Doch in der Nachspielzeit nutzte Frintrop einen Ballgewinn eiskalt: Tim Bönisch fing einen Pass der Gäste ab und legte für Timo Dapprich auf, der zum 3:1-Endstand traf.

Der Erfolg gegen einen etablierten Oberliga-Vertreter unterstrich die Geschlossenheit im Frintroper Team. Die Mannschaft von Trainer Marcel Cornelissen profitiert von einem eingespielten Kern, der seit Jahren zusammenspielt und eine starke Einheit bildet. Dieser Zusammenhalt prägt das Team und soll auch langfristig die Basis für sportlichen Erfolg bleiben.



Auch gegenüber Reviersport betonte der Torschütze und Frintoper Kapitän Rübertus die starke Mannschaftsatmosphäre: „Es war ein überragendes Spiel mit toller Atmosphäre und einer ganz starken Mannschaftsleistung. Schonnebeck hat es uns zwar über weite Strecken schwer gemacht, aber wir wussten, dass wir die nötige DNA haben, um solche Spiele zu gewinnen. Dieser Spirit lebt in der Mannschaft und den wollen wir auch in die nächste Generation tragen.“

Trotz des gelungenen Starts bleibt die Marschroute klar: Für den Aufsteiger zählt in erster Linie der Klassenerhalt. Frintrop weiß aus der Vergangenheit, dass ein Auftaktsieg noch keine Garantie für eine sorgenfreie Saison ist. Entsprechend richtet sich der Fokus darauf, kontinuierlich zu punkten und die Liga zu sichern.