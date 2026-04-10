Adler Union Frintrop: Spannendes Derby am Weißen Sonntag

Der Weiße Sonntag, seit 2000 auch als Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit begangen, ist der Sonntag nach Ostern und somit der zweite Sonntag der Osterzeit. Der Name leitet sich von den weißen Taufkleidern ab, die Neugetaufte im frühen Christentum bis zu diesem Tag trugen.
Zum Derby am Frintroper Wasserturm werden die Trikotagen auch weiße Elemente enthalten, allerdings gemixt mit grünen respektive beim Gast schwarzen Kontrastfarben. Der Traditionsverein, DFB-Pokalsieger von 1959, kommt als klarer Favorit zur DJK Adler Union Frintrop. „Schwarz-Weiß Essen ist das Paradebeispiel für einen bürgerlichen Fußballverein: gegründet von Mittelständlern, Kaufleuten und Angestellten. Spötter bezeichneten den ETB gerne als Lackschuhverein. Die Spieler sollen sich angeblich untereinander mit Sie angesprochen haben“, sagt der Fußballhistoriker Ralf Piorr. Heute duzen sich inzwischen einige Spieler in Kader und Funktionsteam, wie man aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen hört. Und was Günter „Obi“ Oberholz und die Seinen managementtechnisch und im Marketing geschaffen haben, das ist im Hier und Jetzt mindestens bereits Regionalliga.
Die "Schwatten" kommen mit der Empfehlung als fünfbestes Auswärtsteam der Liga an den Turm, dazu mit fünf Siegen aus den letzten sieben Matches, Platz 6 der aktuellen Formtabelle und Platz 2 (hinter Ratingen!) des ewigen Oberligarankings am Niederrhein. Mehr Favorit geht kaum, zumal, da das Team die Klasse bereits jetzt sicher gehalten hat, die Elf sich nach dem Trainerwechsel zu Christian Dorda und Björn Matzel im Herbst konsolidiert hat und vollkommen befreit den Derby-Nimbus gegen die Adlerträger fortzusetzen gedenkt. Drei Spiele, drei verdiente und eineindeutige Siege in der Oberliga! Mehr geht einfach nicht! Und auf göttliche Barmherzigkeit dürfen die AdlerUnionisten im Lokalduell seitens der Player vom Stadtwald nicht setzen.
Marcel Cornelissen und die Seinen spinksen auf ein Erfolgserlebnis im vierten Anlauf gegen die Gäste vom Uhlenkrug. Zwar gab es in der Vorwoche beim KFC Uerdingen „nicht die Bohne“ zu ernten, insgesamt ist das Formbarometer im Abstiegskampf aber weitgehend okay, nimmt man die Trainingseindrücke vom Wochenbeginn aus der Betrachtung heraus. „Wir müssen an uns glauben“, sagt der Trainer, „wenn wir das 'Sonsbeck-Syndrom' gegen den ETB nicht wiederholen wollen!“ Zur Erinnerung: AdlerUnion kann gegen Sonsbeck nicht spielen, bislang wurden alle Matches verloren. Und um Glauben geht es auch am Weißen Sonntag in der frohen Botschaft: Der „ungläubige Thomas“ ist das Thema, der dann aber glaubt und vertraut! Ein gutes Omen für die DJKler?
Acht Spiele, dabei mindestens acht Punkte, lautet die Marschroute der Wiederaufsteiger auf der Zielgeraden der Saison im Klassenkampf. Dabei treffen die Grünen sechsmal auf Gegner, die in der Tabelle höher eingruppiert sind. Es braucht also noch das eine oder andere Wunder. Und natürlich Wasserturm-Fußball!
Am Sonntag ist um 15 Uhr Anstoß zu einem intensiven Derby, da muss der Oster-Kirmes-Besuch im Schlosspark andres geplant werden.