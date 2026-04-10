Adler Union Frintrop: Spannendes Derby am Weißen Sonntag Oberliga Niederrhein: Am Sonntag ist der ETB Schwarz-Weiß Essen bei der DJK Adler Union Frintrop zum Derby zu Gast. von Adler Union / Arnd Brechmann · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Die Frintroper Adler erwarten Schwarz-Weiß Essen zum Derby. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der Weiße Sonntag, seit 2000 auch als Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit begangen, ist der Sonntag nach Ostern und somit der zweite Sonntag der Osterzeit. Der Name leitet sich von den weißen Taufkleidern ab, die Neugetaufte im frühen Christentum bis zu diesem Tag trugen.

Zum Derby am Frintroper Wasserturm werden die Trikotagen auch weiße Elemente enthalten, allerdings gemixt mit grünen respektive beim Gast schwarzen Kontrastfarben. Der Traditionsverein, DFB-Pokalsieger von 1959, kommt als klarer Favorit zur DJK Adler Union Frintrop. „Schwarz-Weiß Essen ist das Paradebeispiel für einen bürgerlichen Fußballverein: gegründet von Mittelständlern, Kaufleuten und Angestellten. Spötter bezeichneten den ETB gerne als Lackschuhverein. Die Spieler sollen sich angeblich untereinander mit Sie angesprochen haben“, sagt der Fußballhistoriker Ralf Piorr. Heute duzen sich inzwischen einige Spieler in Kader und Funktionsteam, wie man aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen hört. Und was Günter „Obi“ Oberholz und die Seinen managementtechnisch und im Marketing geschaffen haben, das ist im Hier und Jetzt mindestens bereits Regionalliga. ETB auswärts stark Die "Schwatten" kommen mit der Empfehlung als fünfbestes Auswärtsteam der Liga an den Turm, dazu mit fünf Siegen aus den letzten sieben Matches, Platz 6 der aktuellen Formtabelle und Platz 2 (hinter Ratingen!) des ewigen Oberligarankings am Niederrhein. Mehr Favorit geht kaum, zumal, da das Team die Klasse bereits jetzt sicher gehalten hat, die Elf sich nach dem Trainerwechsel zu Christian Dorda und Björn Matzel im Herbst konsolidiert hat und vollkommen befreit den Derby-Nimbus gegen die Adlerträger fortzusetzen gedenkt. Drei Spiele, drei verdiente und eineindeutige Siege in der Oberliga! Mehr geht einfach nicht! Und auf göttliche Barmherzigkeit dürfen die AdlerUnionisten im Lokalduell seitens der Player vom Stadtwald nicht setzen.