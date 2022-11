Adler Union Frintrop mit Fair-Play-Pokal ausgezeichnet Landesliga, Gruppe 3: Aufsteiger Adler Union Frintrop wurde für sein Fair-Play in der vergangenen Saison ausgezeichnet.

Eine ganz besondere Auszeichnung wurde der 1. Mannschaft der Adler Union Frintrop am vergangenen Wochenende überreicht. Das Team wurde im Rahmen der Drittligapartie zwischen dem MSV Duisburg und Viktoria Köln vom Fußballverband Niederrhein mit dem Fair-Play-Pokal ausgezeichnet. Stellvertretend für die gesamte Mannschaft nahmen der Sportliche Leiter Hansi Wüst und der Kapitän Jonas Rübertus den Preis vom Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbandsfußballausschusses, entgegen.

"In Zeiten, in denen Spielabbrüche und Gewalt auf Sportlätzen leider weiterhin viel zu häufig vorkommen, ist der Preis für Adler Union eine große Ehre und ein positives Zeichen an die Fußballszene. Denn der Erfolg von Adler Union aus der vergangenen Saison zeigt: man kann gleichzeitig fair und erfolgreich spielen", heißt es zu der Auszeichnung in den Vereinsmedien der Unioner.