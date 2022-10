Adler Union Frintrop bleibt dem FC Remscheid auf den Fersen Landesliga, Gruppe 3: Sowohl der FC Remscheid als auch die DJK Adler Union Frintrop siegen ohne Gegentreffer.

Die DJK Adler Union Frintrop tritt als Aufsteiger in die Landesliga Niederrhein weiter hervorragend auf und bleibt dem Spitzenreiter FC Remscheid in Gruppe 3 dicht auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Marcel Cornelissen siegte im Essener Derby bei TuSEM klar mit 3:0 und rangiert so weiter einen Zähler hinter den Remscheidern.

Gleich nach der Pause war es Yannick Reiners, der mit zwei Treffern in der 48. und 50. Minute der Partie die entscheidende Wendung gab. Endgültig gelaufen war das Spiel dann nach dem 3:0 durch Timo Dapprich in der 74. Minute. Ihr habet bei diesem Spiel die Gelegenheit, Euch die Höhepunkte im Video anzusehen.

>>> Hier geht es zu den Video-Höhepunkten

TuSEM Essen 1926 – DJK Adler Union Frintrop 0:3

TuSEM Essen 1926: Leon Miguel Schulten, Fabian Riesener, Marcel Titz, Niklas Wilhelm Höing, Cem Avci (51. Juan Camilo Perez Vasquez), Clinton Elimita Ekole, Mahmud Harb (51. Alain Hansmann-Jackson), Artian Kabashaj, Erol Serin (57. Turkan Hajdari), Luis Förster (65. Ayman Jalti), Daniel Zurmühlen (82. Alfio Verzi) - Trainer: Carsten Isenberg

DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Tim Bönisch (90. Fabian Wiegel), Jonas Rübertus, Leon Engelberg, Christian Büttner, Elias Brechmann, Luca Mario Pirredda (80. Maximilian Tißen), Lucas Toepelt (63. Malte Schneemann), Lennart Dickmann (78. Marcel Wischnat), Timo Dapprich (86. Tobias Uehmann), Yannick Reiners - Trainer: Marcel Cornelissen

Schiedsrichter: Hasan Darici () - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Yannick Reiners (48.), 0:2 Yannick Reiners (50.), 0:3 Timo Dapprich (74.).

Einen 2:0-Auswärtserfolg in Essen landete auch der FC Remscheid, der diesen Sieg aber auch benötigt hat, um die Tabellenführung nicht an die Frintroper zu verlieren. Auch hier verlief die erste Hälfte torlos, dann war es drei Minuten nach der Pause Patrick Posavec, der das Team von Trainer Marcel Heinemann in Führung schoss. Der entscheidende Treffer war dann eine Viertelstunde vor dem Ende Francesco Leonardo Di Donato vorbehalten. Nach einem Drittel der Saison haben die Remscheider damit 19 von 24 möglichen Punkten geholt, einen Zähler dahinter rangiert Frintrop, das bei sechs Siegen und zwei Niederlagen noch gar nicht die Punkte geteilt hat, als eines von nur zwei Teams in der Liga neben Schlusslicht Wülfrath. Mintard als Dritter kommt auf 14 Zähler.

ESC Rellinghausen – FC Remscheid 0:2

ESC Rellinghausen: Björn Tobias Heußen, Niklas Piljic (75. Julian Haase), Simon Spazier, Nico Beckmann, Adrian Saitovski, Giuseppe Raudino (32. Aiman Salmi) (80. Reid Osei), Tom Holz (67. Tobias Doil), Dominik Huxholt, Julian Bluni, Eugen Pirogov, Niklas Nadolny - Trainer: Sascha Behnke

FC Remscheid: Maurice Horn, Malte Lüttenberg, Serhat Kacmaz, Haci Bayram Köseoglu, Armen Shavershyan, Lucas Bernhard Kupfer (70. Marvin Blume), Daniel Saibert, Patrick Posavec (65. Sebastian Bamberg), Michele Buscemi, Germano Bonanno (82. Moritz Kerkien), Francesco Leonardo Di Donato (81. Hammza Al Khalil) - Trainer: Marcel Heinemann

Schiedsrichter: Fabian Spitzer (Duisburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Patrick Posavec (48.), 0:2 Francesco Leonardo Di Donato (76.).