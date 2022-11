„ADLER SICHERN PLATZ 3“

Dabei erwischten die ADLER einen Blitzstart, eine abgefälschte Hereingabe von Marcel Wodarz verwandelte Nebojsa Simikic in der 4. Minute zum 1:0. Die Gäste wurden im Anschluss etwas stärker, ohne jedoch zu Großchancen zu kommen. Die beste Chance hatte Mehran Kalaf in der 33. Minute mit einem abgefälschten Schuss von der Strafraumgrenze, Leon Dobler lenkte den Schuss jedoch über die Latte. Auf der Gegenseite drang Kevin Herrmann in den Sechzehner ein, schoss aber mit links über das Tor. Auch eine scharfe Hereingabe von Zhelyazko Kalinov zischte an allen vorbei. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff erhöhte der FCU nach einem Standard von Stefan Gündisch, Ben Zetzsche verlängerte die Hereingabe ins lange Eck.

Der FC Union Heilbronn gewann das nächste Verfolgerduell gegen die SGM Krumme Ebene Am Neckar mit 4:1 und schiebt sich durch den vierten Ligasieg in Serie auf den dritten Tabellenplatz.

Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte Nils Rein die Gäste in der 50. Minute nach einem Elfmeterpfiff zurück ins Spiel, Marius Wörner verpasste kurz drauf den Ausgleich nach einer Flanke aus dem Halbfeld nur knapp. Eine Flanke von Stefan Gündisch, die in der 66. Minute immer länger wurde und sehenswert in ins lange Eck flog, brachte den FCU auf die Siegerstraße. Die Gäste gaben nie auf, scheiterten unter anderem an Leon Dobler oder auf der Torlinie. Der FCU hingegen blieb durch seine Konter brandgefährlich, Kalinov erhöhte hierbei in der 73. Minute zum 4:1 und Mouha Camara verpasste sogar eine noch höhere Führung. Am Ende verdiente sich der FCU den Heimerfolg, der jedoch etwas zu hoch ausgefallen ist.

An dieser Stelle wünschen wir unserem Mouha Camara und Christian Schaaf von den Gäten, die nach einem Zusammenprall verletzungsbedingt behandelt werden mussten, gute Besserung!.