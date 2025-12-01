Adler schockt SW Spandau - Kruse Traumtor gegen Novi

Der 12. Spieltag in der Bezirksliga-Staffel 3 bringt keine Veränderung an der Spitze: Adler Berlin, BSV Dersim II (Traumtor von Max Kruse im Video unten) und SSC Teutonia 99 II gewinnen allesamt und stehen gemeinsam mit 28 Punkten an der Tabellenspitze. Adler hat nur elf Spiele, Dersim schon 13. Concordia Britz festigt Rang vier, während Schwarz-Weiß Spandau und Staaken II leer ausgehen. Im Tabellenkeller holt Rehberge zumindest einen Zähler, Brandenburg 03 bleibt nach der Niederlage bei Teutonia weiterhin Schlusslicht.

Adler Berlin geht noch vor der Pause durch Nasif in Führung. Direkt nach Wiederbeginn läuft alles für die Gäste: Ein Eigentor von Haut erhöht zunächst den Vorsprung, kurz darauf trifft erneut Nasif zum 0:3. Verbelen bringt Schwarz-Weiß Spandau zwischenzeitlich heran, ehe Nasif mit seinem dritten Treffer des Tages und Yugar Koelle den Adler-Vorsprung wieder ausbauen. In der Schlussphase verkürzt Leci noch einmal, der Tabellenführer bringt den klaren Auswärtssieg aber souverän über die Zeit. Adler bleibt damit dank der besseren Tordifferenz Erster, Spandau hält trotz der Niederlage Rang fünf.

Weißensee startet furios in die Partie: Thieme trifft bereits früh und legt wenig später ein zweites Mal nach. Noch vor der Pause erzielt er auch das dritte Tor und schnürt damit seinen Hattrick. Nach dem Seitenwechsel meldet sich Staaken II mit Treffern von Gigold und Yasar zurück, kommt aber nur noch auf 2:3 heran. Weißensee festigt mit dem Auswärtssieg seinen Platz im sicheren Mittelfeld, Staaken II bleibt knapp über der Abstiegszone.

Die Gäste aus Friedrichshain gehen bereits im ersten Abschnitt durch Hake in Führung. Kurz darauf schlägt Pankow zurück und kommt durch Wolf zum Ausgleich. Nach dem torreichen Beginn verläuft der Rest der Partie ohne weitere Treffer. In der Tabelle stehen beide Mannschaften weiter dicht beieinander im hinteren Mittelfeld, Pankow knapp vor Victoria.

Concordia Britz legt auswärts früh vor: Zunächst bringt Souza Rosa die Britzer in Führung, später erhöht Höhle noch vor der Pause auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel sorgt Arfaoui für das dritte Tor der Gäste und damit für die Vorentscheidung. In der Schlussphase gelingt El-Safadi zwar noch der Ehrentreffer für Meteor II, am Auswärtssieg von Concordia ändert das aber nichts. Britz behauptet Rang vier, Meteor bleibt im unteren Mittelfeld.

Brandenburg 03 erwischt den Traumstart und geht früh durch Abduev in Führung, nimmt diese knappe Führung auch mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel dreht Teutonia II die Partie: Zunächst sorgt Kundmüller für den Ausgleich, wenig später trifft Machalz zum 2:1. In der Schlussphase legt erneut Kundmüller nach und stellt den 3:1-Endstand her. Teutonia II bleibt durch den Heimsieg oben an der Tabellenspitze dran, Brandenburg 03 bleibt trotz engagiertem Beginn abgeschlagen Letzter.

BSV Dersim II stellt die Weichen früh auf Auswärtssieg: Zunächst trifft Kruse in der ersten Halbzeit zum 0:1, später erhöht Akis noch vor dem Seitenwechsel auf 0:2. Im zweiten Durchgang baut Hakan Günaydin den Vorsprung aus, ehe Nawazy für Novi Pazar den Anschlusstreffer erzielt. Kurz danach stellt Kenan Günaydin den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Dersimspor II bleibt damit punktgleich mit Adler und Teutonia Teil des Spitz trios, Novi Pazar verharrt im Mittelfeld. Dersim II veröffentlicht das Traumtor von Max Kruse auf Instagram: Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BSV Dersim 1993 e.V. - offizieller Account (@bsv_dersim)

Köpenick geht nach rund einer Viertelstunde glücklich in Führung, als Faßbinder den Ball ins eigene Tor abfälscht. Kurz darauf legt der Gastgeber nach, Haupt stellt noch vor der Pause auf 2:0. Im zweiten Durchgang fällt kein weiterer Treffer mehr, Friedrichshagen findet offensiv keine Antwort. Köpenick II festigt damit Rang sechs, Friedrichshagen bleibt knapp hinter dem oberen Tabellendrittel.