❗️ADLER reisen ins Erpfental❗️

Der FC Union Heilbronn ist im Rahmen des zweiten Spieltages am morgigen Sonntag um 15:00 Uhr zu Gast beim SV Wachbach und möchte nach dem Heimsieg auch in der Fremde punkten.

Der SV Wachbach belegte in der vergangenen Saison den zehnten Tabellenplatz mit 49 Punkten und einem Torverhältnis von 61:58 Toren. Bemerkenswert ist hierbei die gute Rückrunde, in der sie 30 Punkte holten und hierbei ins gesicherte Mittelfeld vorrückten. In der Rückrundentabelle sprang Platz 5 heraus, sodass man in dieser Saison sicherlich auch in der Vorrunde schon deutlich mehr Punkte einfahren möchte. Der Auftakt lief unglücklich: Nach einer roten Karte musste der SV über eine Stunde in Unterzahl spielen und verlor gegen die Sportfreunde aus Lauffen mit 3:0.