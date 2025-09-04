Adler ohne Chance

Der SV Adler Weidenhausen hat im Nachholspiel der Hessenliga beim Hünfelder SV eine bittere Lehrstunde erhalten. Nach ordentlicher erster Hälfte brachen die Adler nach dem Seitenwechsel völlig ein und mussten sich am Ende deutlich mit 0:6 geschlagen geben.

Die Partie begann auf Augenhöhe, Hünfeld hatte zwar mehr Ballbesitz, fand aber zunächst kaum Lücken. Ein Fehler im Weidenhäuser Aufbauspiel brachte den Favoriten jedoch in Führung: Youngster Max Lindemann traf nach 25 Minuten zur 1:0-Pausenführung. Trotz der personellen Sorgen hielt die Elf von Dennis Schanze bis zur Halbzeit dagegen, suchte vor allem nach Standards ihre Chancen.

Mit Wiederbeginn zerfiel die Ordnung der Gäste jedoch binnen Minuten. Erst erhöhte erneut Lindemann (51.), dann legte Maximilian Fröhlich mit einem Doppelschlag (55., 58.) nach – die Entscheidung. Weidenhausen wirkte überfordert und bot dem nun entfesselten Tabellenzweiten kaum noch Widerstand. Lindemann mit seinem dritten Treffer (76.) sowie ein unglückliches Eigentor von Jannik Weingarten (89.) besiegelten die höchste Niederlage der Adler in dieser Saison.

Während Hünfeld mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel die Tabellenführung übernahm, bleibt Weidenhausen weiter ohne Dreier. Am Sonntag wartet im Heimspiel gegen Türk Gücü Friedberg die nächste Herausforderung.