Adler Nierst macht einen Schritt nach vorne

„Bis zur Winterpause waren wir sehr gut unterwegs, doch dann kam leider ein kleiner Einbruch“, sagt Trainer Tobias Hülbüsch. Und der hatte einen recht banalen Grund: den Platz. Weil der heimische Rasen am Nierster Kullenberg in der kalten Jahreszeit gesperrt ist, müssen die Adler auf den Ascheplatz an der Pappelallee im benachbarten Lank ausweichen. „Da sinkt die Trainingsbeteiligung jedes Jahr traditionell drastisch. Und das macht sich natürlich auch in den Spielen bemerkbar“, erklärt Hülbüsch.

Mit steigenden Temperaturen fanden die Adler jedoch wieder zurück in die Spur und überzeugten mit einer – gemessen an der Spielklasse – durchaus attraktiven Spielweise. „Ich bin überzeugt: Wir haben den besten Fußball der Liga gespielt“, so Hülbüsch. Dass es am Ende „nur“ Rang vier wurde, lag aus seiner Sicht vor allem an der mangelhaften Chancenverwertung: „Wir hatten oft genug Möglichkeiten, aber uns fehlt ein richtiger Knipser, der auch mal aus einer halben Chance ein Tor macht.“ Die Suche nach einem solchen Torjäger steht daher ganz oben auf seiner Wunschliste für die kommende Saison. „Vielleicht ergibt sich im Sommer ja etwas“, hofft der Adler-Trainer.