Adler Messingen steigt nach 2:0 gegen Wesuwe in die Emslandliga auf

Der SV Adler Messingen hat das Relegationsspiel gegen den FC Wesuwe mit 2:0 gewonnen und sich damit den Aufstieg in die Emslandliga gesichert. In Lengerich-Handrup entwickelte sich über weite Strecken ein umkämpftes Duell, das lange offen blieb.

Von Beginn an war die Bedeutung der Partie beiden Mannschaften anzumerken. Bereits in den ersten Minuten kamen sowohl Messingen als auch Wesuwe zu ersten Abschlüssen. Die Zweikämpfe wurden konsequent geführt, Räume waren auf beiden Seiten knapp.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm Messingen zunehmend die Kontrolle und verzeichnete mehr Ballbesitz. Wesuwe verteidigte aufmerksam und setzte nach Ballgewinnen immer wieder schnelle Gegenangriffe. Vor allem kurz vor der Pause erhöhten die Adler den Druck und kamen zu mehreren gefährlichen Aktionen. Wesuwe überstand diese Phase jedoch ohne Gegentor, sodass es mit einem 0:0 in die Halbzeit ging.

Geerdes und Scheffer entscheiden die Partie

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Messingen die aktivere Mannschaft. Die Entscheidung fiel schließlich nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit. Nach einem Freistoß konnte der Wesuwer Torhüter den Ball nicht festhalten, Fynn Geerdes reagierte am schnellsten und erzielte das 1:0.

Wesuwe musste nun mehr investieren, fand jedoch keinen entscheidenden Zugriff auf die Partie. In der 76. Minute erhöhte der kurz zuvor eingewechselte Timo Scheffer auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

In der Schlussphase bemühte sich Wesuwe um den Anschlusstreffer, doch Messingen verteidigte die Führung souverän und brachte den Vorsprung über die Zeit. Nach dem Schlusspfiff war der Aufstieg in die Emslandliga perfekt.

Chapeau für den Gastgeber

Beinahe unterzugehen drohte an diesem Abend die Leistung des gastgebenden SV Lengerich-Handrup. Der Verein stellte den Rahmen für das Relegationsspiel und trug maßgeblich dazu bei, dass die Begegnung ihrem besonderen Charakter gerecht wurde. Chapeau an den SV Lengerich-Handrup für die Ausrichtung dieses Fußballabends.