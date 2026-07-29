Adler Meindorf schlägt Dreijahresplan: "Zählt nur der Klassenerhalt" Lorenz-Brüder müssen ersetzt werden von red · Heute, 07:41 Uhr · 0 Leser

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Der FC Adler Meindorf hat eine starke Spielzeit hinter sich und schaffte über die Vizemeisterschaft den Sprung in die Kreisliga A Sieg. In der neuen Umgebung backt das Team von Trainer André Hylla kleinere Brötchen, zumal die sportliche Leitung einen herben Verlust in der Offensivabteilung auffangen muss.

Dreijahresplan im Schnelldurchlauf Mit der beeindruckenden Bilanz von 101 erzielten Treffern stellte der FC Adler im vergangenen Jahr den zweitbesten Angriff der Liga und musste sich am Ende nur haarscharf mit einem Zähler Rückstand hinter dem Meister TuS Oberlar einreihen. Dass es letztlich für den ganz großen Wurf reichte, verdanken die Meindorfer auch Trainer André Hylla. Der Übungsleiter, der die Mannschaft nach seinem ersten Engagement in der Saison 2011/12 erneut übernahm, führte die Auswahl auf direktem Weg eine Etage höher. Der sportliche Leiter und Geschäftsführer Frank Sieberz zeigt sich im Rückspiegel mehr als glücklich über den unerwarteten Erfolg an der Sieg: „Wir sind in die Kreisliga A aufgestiegen, also sind wir natürlich sehr zufrieden. Der Aufstieg kam für uns eher überraschend, da es während der Saison phasenweise schon so aussah, als wäre der Zug längst abgefahren. Ein starker Endspurt hat dann aber noch für den zweiten Platz gereicht. Damit haben wir unsere Dreijahresplanung mal eben um zwei Jahre geschlagen.“

Umbruch im Offensivspiel Die personellen Veränderung wiegt für den Aufsteiger allerdings schwer. Mit den Lorenz-Brüdern bricht dem Team die eingebaute Torgarantie der Vorsaison weg. Dominik Lorenz, der beachtliche 23 Buden beisteuerte, und Alexander Lorenz mit elf Treffern zeichneten sich zusammen für 34 Meindorfer Tore verantwortlich. Die Lücken im Kader sollen nun durch externes Personal geschlossen werden. Sieberz blickt mit gemischten Gefühlen auf das Transferkarussell: „Schmerzhaft sind für uns die Abgänge der Lorenz-Brüder: Dominik Lorenz zieht es wegen der häuslichen Nähe zum SSV Walberberg, und Alexander Lorenz legt vorerst eine Fußballpause ein. Die beiden waren ganz wichtige Stützen in unserem Aufstiegsjahr. Wir hoffen aber, dass wir sie durch die Zugänge von Tobias Opiela (vereinslos) und Nino Martella vom SV Menden gleichwertig ersetzen können.“