Adler Meindorf schlägt Dreijahresplan: "Zählt nur der Klassenerhalt"

Der FC Adler Meindorf hat eine starke Spielzeit hinter sich und schaffte über die Vizemeisterschaft den Sprung in die Kreisliga A Sieg. In der neuen Umgebung backt das Team von Trainer André Hylla kleinere Brötchen, zumal die sportliche Leitung einen herben Verlust in der Offensivabteilung auffangen muss.
Mit der beeindruckenden Bilanz von 101 erzielten Treffern stellte der FC Adler im vergangenen Jahr den zweitbesten Angriff der Liga und musste sich am Ende nur haarscharf mit einem Zähler Rückstand hinter dem Meister TuS Oberlar einreihen. Dass es letztlich für den ganz großen Wurf reichte, verdanken die Meindorfer auch Trainer André Hylla. Der Übungsleiter, der die Mannschaft nach seinem ersten Engagement in der Saison 2011/12 erneut übernahm, führte die Auswahl auf direktem Weg eine Etage höher.
Der sportliche Leiter und Geschäftsführer Frank Sieberz zeigt sich im Rückspiegel mehr als glücklich über den unerwarteten Erfolg an der Sieg: „Wir sind in die Kreisliga A aufgestiegen, also sind wir natürlich sehr zufrieden. Der Aufstieg kam für uns eher überraschend, da es während der Saison phasenweise schon so aussah, als wäre der Zug längst abgefahren. Ein starker Endspurt hat dann aber noch für den zweiten Platz gereicht. Damit haben wir unsere Dreijahresplanung mal eben um zwei Jahre geschlagen.“
Die personellen Veränderung wiegt für den Aufsteiger allerdings schwer. Mit den Lorenz-Brüdern bricht dem Team die eingebaute Torgarantie der Vorsaison weg. Dominik Lorenz, der beachtliche 23 Buden beisteuerte, und Alexander Lorenz mit elf Treffern zeichneten sich zusammen für 34 Meindorfer Tore verantwortlich. Die Lücken im Kader sollen nun durch externes Personal geschlossen werden.
Sieberz blickt mit gemischten Gefühlen auf das Transferkarussell: „Schmerzhaft sind für uns die Abgänge der Lorenz-Brüder: Dominik Lorenz zieht es wegen der häuslichen Nähe zum SSV Walberberg, und Alexander Lorenz legt vorerst eine Fußballpause ein. Die beiden waren ganz wichtige Stützen in unserem Aufstiegsjahr. Wir hoffen aber, dass wir sie durch die Zugänge von Tobias Opiela (vereinslos) und Nino Martella vom SV Menden gleichwertig ersetzen können.“
Dafür hat sich im internen Gefüge ein echter Gewinner der letzten Monate herauskristallisiert. Ein Sonderlob gibt es von der sportlichen Leitung für einen gelernten Angreifer, der eine Etage weiter nach hinten beordert wurde: „Die gesamte Mannschaft hat in den letzten drei Jahren eine hervorragende Entwicklung durchgemacht. Aber wenn man einen echten Shootingstar nennen muss, dann ist das ganz klar Nicolas Schiemann, der sich als Offensivspieler der zweiten Mannschaft zur festen Stammkraft auf der Außenverteidigerposition der Ersten entwickelt hat.“
Die Vorbereitung auf das Abenteuer Kreisliga A bringt wie in jedem Sommer die gewohnten infrastrukturellen Hürden mit sich. Weil der heimische Untergrund eine Pause benötigt, müssen die Meindorfer improvisieren. „Die Vorbereitung findet wie jedes Jahr während der Regenerationsphase unseres Rasenplatzes statt, was organisatorisch immer ein kleines Problem darstellt. Sportlich sind wir aber voll im Soll und absolut gespannt auf die ersten Testspiele“, berichtet Sieberz vom aktuellen Stand des Aufgalopps.
Die Zielsetzung für das kommende Spieljahr im Kreisoberhaus ist derweil komplett ohne Druck formuliert. Für den kleinen Klub geht es einzig und allein um das Überleben in der Liga: „In der neuen Liga zählt für uns nur der Klassenerhalt – und sollte dieser am Ende nicht gelingen, ist das auch absolut kein Beinbruch. Niemand hat im Vorfeld erwartet, dass der kleine FC Adler in dieser Saison überhaupt in der Kreisliga A spielen würde.“ Die Favoritenrolle für die vorderen Plätze schiebt Sieberz ganz anderen Kalibern zu: „Bei den Favoriten hat sich Inter Troisdorf so verstärkt, dass da wohl kaum etwas schiefgehen kann. Ansonsten sehe ich noch den TuS Mondorf II ganz weit oben mitmischen.“
Abseits des eigenen Vereinslebens blickt der Geschäftsführer mit deutlicher Kritik auf die sportpolitischen Entwicklungen im Verband, insbesondere auf die viel diskutierten Geschehnisse um das dortige Nachholspiel nach Saisonende: „Was die Umstände rund um das Skandalspiel des FC Pesch II angeht, gibt es für mich nur eine Meinung: Das Ganze sollte vom Verband endlich restlos aufgeklärt, offen benannt und die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen werden.“