Adler landen in Varenrode - Messingen dreht das Spiel clever

Samstagnachmittag in Varenrode. Nasser Rasen, grauer Himmel, und zwei Teams, die wussten, dass’s heute wieder nicht um Schönheitspreise geht. Der SV Schwarz-Weiß Varenrode (vor dem Spiel mit 15 Punkten aus 11 Partien) empfing den Tabellenzweiten SV Adler Messingen, der sich mit 25 Punkten und breiter Brust auf den Weg gemacht hatte und am Ende mit 28 Zählern im Gepäck wieder nach Hause flog.

Dabei fing’s für die Hausherren traumhaft an: Schon nach drei Minuten drehte Louis Krolak eine Ecke so fein ins lange Eck, dass man kurz überlegte, ob das Absicht oder Eingebung war. 1:0 für Varenrode, der perfekte Start in einen Nachmittag, der leider noch lang werden sollte.

Messingen brauchte eine Weile, um den Modus zu finden. Erst kurz vor der Pause fiel der Ausgleich: Michael Thuinemann staubte ab, nachdem Keeper Preun den ersten Ball nur abklatschen konnte (44.). Halbzeit, Bratwurst, durchatmen.

Nach dem Seitenwechsel hätte Varenrode fast wieder geführt, doch Noah Bönisch zielte zu ungenau. Stattdessen zeigte Messingen, warum man oben steht: Johannes Schröer blieb eiskalt vor dem Tor und schob zum 1:2 ein (54.). Danach war Adler-Fußball – Druck, Ecken, Effizienz. Eine davon köpfte Ole Wehkamp zum 1:3 ein (73.), sein erstes Saisontor, und gleich ein wichtiges.

Varenrode versuchte’s weiter, kämpfte sich rein, rutschte auch mal durch, aber das Glück blieb bei den Gästen. Selbst eine Notbremse kurz vor Schluss sorgte nur für Gelb und einen Freistoß, der verpuffte.

Am Ende also 1:3, verdient, aber mit Respekt vor einem Varenroder Team, das Herz zeigte. Messingen festigt Platz zwei, Varenrode bleibt im soliden Mittelfeld und alle gehen mit nassen Stutzen nach Hause.