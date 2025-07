❗️ADLER kehrt wieder zurück❗️

Der FC Union Heilbronn freut sich, mit Nebojska Simikic den zweiten Neuzugang vorstellen zu dürfen. Der aktuelle Torschützenkönig der Bezirksliga Franken mit 24 Treffern kehrt damit zum FCU zurück, für den er bereits in der Saison 2022/23 mit 21 Torbeteiligungen auf sich aufmerksam machen konnte.

Nebojsa Simikic: „Ich freue mich sehr, wieder bei meinem Lieblingsverein in Heilbronn zu sein und möchte in der nächsten Saison die größten Ziele erreichen. Ich hoffe, dass wir um den Aufstieg spielen und ich auch in der nächsten Saison als bester Torschütze helfen kann.“