Adler kämpfen um den ersten Sieg – Baunatal und CSC im Formtest

Der Tabellensechste aus Baunatal reist mit Rückenwind an, steht aber in der Auswärtstabelle nur auf Platz 13. Hoffnungsträger ist Angreifer Yasin Akman, der zuletzt mehrfach traf und die Offensive belebt. Gegen den Dritten aus Darmstadt gilt es, die Heimstärke erstmals auch in der Fremde zu bestätigen.

Aufsteiger CSC rangiert mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen auf Platz 15 und möchte den Aufwärtstrend fortsetzen. Gegner Turabdin-Babylon spielt bislang eine starke Saison und überzeugte vor allem in der Offensive. Der Heimvorteil an der Jahnkampfbahn könnte für den CSC ein entscheidender Faktor im Kampf um den Klassenerhalt werden.