Adler kämpfen um den ersten Sieg – Baunatal und CSC im Formtest

Am zehnten Spieltag der Hessenliga stehen die nordhessischen Vertreter vor richtungsweisenden Partien. SV Weidenhausen reist zum Regionalliga-Absteiger nach Gießen, KSV Baunatal tritt bei der U21 des SV Darmstadt 98 an, und der CSC 03 Kassel empfängt Mitaufsteiger Turabdin-Babylon. Während die Adler dringend den ersten Saisonsieg brauchen, wollen die Baunis und die Rothosen ihre positive Entwicklung bestätigen.
Die Gegner werden nicht leichter
Der Tabellen-17. aus Weidenhausen wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg und geht nach dem klaren 1:6 gegen Walldorf als Außenseiter in die Partie. Gastgeber Gießen, aktuell Rang neun, stabilisierte sich zuletzt und gewann dreimal in Serie. Für die Adler wird es entscheidend sein, zweikampfstärker aufzutreten und defensiv mehr Stabilität zu finden.
Lilien rufen
Der Tabellensechste aus Baunatal reist mit Rückenwind an, steht aber in der Auswärtstabelle nur auf Platz 13. Hoffnungsträger ist Angreifer Yasin Akman, der zuletzt mehrfach traf und die Offensive belebt. Gegen den Dritten aus Darmstadt gilt es, die Heimstärke erstmals auch in der Fremde zu bestätigen.
Aufsteigerduell an der Jahnkampfbahn
Aufsteiger CSC rangiert mit vier Punkten aus den letzten beiden Spielen auf Platz 15 und möchte den Aufwärtstrend fortsetzen. Gegner Turabdin-Babylon spielt bislang eine starke Saison und überzeugte vor allem in der Offensive. Der Heimvorteil an der Jahnkampfbahn könnte für den CSC ein entscheidender Faktor im Kampf um den Klassenerhalt werden.