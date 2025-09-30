Adler in ungeahnten Höhen: »Sehen noch großes Potenzial«

Kein Wunder, dass die Truppe um Kapitän Alex Braun (hinten) derzeit selbst auf dem Platz für Späße zu haben ist. – Foto: Wolfgang Zink

Es ist bisher die Spielzeit der überraschenden Spitzenreiter in der Bayernliga Nord. Und je länger die Saison dauert, desto weniger kann man von einem Zufallsprodukt sprechen, wenn es um die Tabellenführung geht. Und da sind wir schon beim ASV Neumarkt, der aktuell auf Platz 1 rangiert. Benedikt Thier, Sportlicher Leiter der Adler, versucht die derzeitige Situation einzuordnen.

Und plötzlich ist der ASV Neumarkt Tabellenführer: Kommt Rang 1 für euch ebenso überraschend wie für Außenstehende?

Unser Ziel war es vor der Saison auf Platz 1 bis 5 zu landen. Dass wir nun auf Rang 1 stehen, ist natürlich schon etwas überraschend. In Anbetracht der Leisten, die wir aktuell zeigen, ist es aber auch nicht unverdient. Es freut uns natürlich sehr und wir natürlich lange an der Spitze beziehungsweise im oberen Bereich bleiben!



Kann man nach knapp einem Drittel der Spielzeit noch von einer Momentaufnahme sprechen?

Der gesamte Stuff sowie die Mannschaft und der Verein tun natürlich alles dafür, um weiterhin unter den Top-Teams zu bleiben! Daher hoffen wir nicht, dass es nur eine Momentaufnahme ist, was nicht daran ändert, dass wir die Situation genießen.



Im Vorausblick auf den jeweiligen Spieltag betont Trainer Sven Zurawka immer wieder, dass die Truppe nur bestehen kann, wenn sie an, vielleicht sogar über die eigenen Grenzen kommt. Heißt das im Umkehrschluss, dass das Team sein Potenzial ausgeschöpft hat? Ist keine Entwicklung mehr möglich?

In Sachen Durchschnittsalter liegen wir mit Sicherheit unter den fünf jüngsten Teams der Liga. Deshalb sehen wir schon noch ein großes Entwicklungspotenzial in den nächsten Monaten und Jahren! Ich glaube, dass jedes Team bei einem Punktspiel an seine Grenzen geht, meistens sind es die letzten fünf bis zehn Prozent, die über Sieg oder Niederlage entscheiden.



In welchen konkreten Bereichen siehst Du noch Verbesserungsmöglichkeiten?

Aktuell sind wir mit vielen Dingen sehr zufrieden! Unsere Trainer analysieren wirklich detailliert, jedes Training und jedes Spiel und versuchen immer wieder aufs Neue etwas rauszuholen! Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer und überall, da wir noch nicht in der Champions League spielen, sondern weiter in der Bayernliga (schmunzelt). Wir haben viele Tore kassiert. Da müssen wir noch kompakter stehen und eine bessere Zweikampfführung an den Tag legen.







Sven Zurawka (rechts) und Drilon Asani finden am Deininger Weg die richtigen Worte. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink





Apropos Trainer: Warum ist Sven Zurawka der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort?

Sven und sein Assistent Drilon Asani harmonieren seit dem ersten Tag überragend. Sie verstehen sich super und arbeiten akribisch ohne Ende! Sie wollen nur das Beste für die Mannschaft. Die beiden sind gerade im taktischen Bereich sehr detailliert und bereiten die Mannschaft immer gut vor. Sie wissen auch genau, wie sie die Jungs packen müssen - gerade im Thema Belastungsteuerung. Sie wissen genau, wenn man Zügel anziehen muss oder locker lassen darf.



Das Ende der Amtszeiten seiner Vorjänger Jürgen Schmid und Jochen Strobel war jeweils eher unschön. Warum klappen bei euch reibungslose Übergange einfach nicht?

Grundsätzlich ist dieses Thema für uns abgehakt! Wir haben natürlich auch unsere Schlüsse gezogen und hoffen, dass sowas in Zukunft nicht mehr.



Warum ist der ASV Neumarkt keine "Trainer-fressende Bestie"?

Bei einer Trainer-Einstellung ist mein Credo immer, dass wir lange mit einem Trainer zusammenarbeiten möchten. Einen langen gemeinsamen Weg zu gehen, wie Heidenheim mit einem Frank Schmidt, der schon über zehn Jahre im Verein und immer noch erfolgreich ist, ist natürlich hervorragend und absolut vorbildlich. Eine langfristige Zusammenarbeit würde mir viel graue Haare ersparen!



Abschließend der Blick in die Zukunft: Erzähl doch mal...

Wir wollen weiter unsere Kräfte bündeln und im vorderen Tabellenbereich bleiben. Am Wochenende erwartet uns der Tabellen-Dritte aus Cham - eine Mammut-Aufgabe! Aktuell können wir zwar jeden schlagen, aber jeder Gegner wird uns alles abverlangen wollen. Die Liga ist sehr eng. Sollte man mal zwei Spiele verlieren, ist man gleich einige Tabellenplätze weiter hinten...



Vielen Dank für das Gespräch - und alles Gute für die Zukunft.