Adler in ungeahnten Höhen: »Sehen noch großes Potenzial«

Es ist bisher die Spielzeit der überraschenden Spitzenreiter in der Bayernliga Nord. Und je länger die Saison dauert, desto weniger kann man von einem Zufallsprodukt sprechen, wenn es um die Tabellenführung geht. Und da sind wir schon beim ASV Neumarkt, der aktuell auf Platz 1 rangiert. Benedikt Thier, Sportlicher Leiter der Adler, versucht die derzeitige Situation einzuordnen.
Und plötzlich ist der ASV Neumarkt Tabellenführer: Kommt Rang 1 für euch ebenso überraschend wie für Außenstehende?
Unser Ziel war es vor der Saison auf Platz 1 bis 5 zu landen. Dass wir nun auf Rang 1 stehen, ist natürlich schon etwas überraschend. In Anbetracht der Leisten, die wir aktuell zeigen, ist es aber auch nicht unverdient. Es freut uns natürlich sehr und wir natürlich lange an der Spitze beziehungsweise im oberen Bereich bleiben!
Kann man nach knapp einem Drittel der Spielzeit noch von einer Momentaufnahme sprechen?
Der gesamte Stuff sowie die Mannschaft und der Verein tun natürlich alles dafür, um weiterhin unter den Top-Teams zu bleiben! Daher hoffen wir nicht, dass es nur eine Momentaufnahme ist, was nicht daran ändert, dass wir die Situation genießen.
Im Vorausblick auf den jeweiligen Spieltag betont Trainer Sven Zurawka immer wieder, dass die Truppe nur bestehen kann, wenn sie an, vielleicht sogar über die eigenen Grenzen kommt. Heißt das im Umkehrschluss, dass das Team sein Potenzial ausgeschöpft hat? Ist keine Entwicklung mehr möglich?
In Sachen Durchschnittsalter liegen wir mit Sicherheit unter den fünf jüngsten Teams der Liga. Deshalb sehen wir schon noch ein großes Entwicklungspotenzial in den nächsten Monaten und Jahren! Ich glaube, dass jedes Team bei einem Punktspiel an seine Grenzen geht, meistens sind es die letzten fünf bis zehn Prozent, die über Sieg oder Niederlage entscheiden.
In welchen konkreten Bereichen siehst Du noch Verbesserungsmöglichkeiten?
Aktuell sind wir mit vielen Dingen sehr zufrieden! Unsere Trainer analysieren wirklich detailliert, jedes Training und jedes Spiel und versuchen immer wieder aufs Neue etwas rauszuholen! Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer und überall, da wir noch nicht in der Champions League spielen, sondern weiter in der Bayernliga (schmunzelt). Wir haben viele Tore kassiert. Da müssen wir noch kompakter stehen und eine bessere Zweikampfführung an den Tag legen.