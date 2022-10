„ADLER IM AUFWIND“

Das Spiel begann ausgeglichen, beide Mannschaften bemühten sich um eine gute Defensivstruktur, sodass die Anfangsphase durch viele Zweikämpfe geprägt war. Die erste Chance hatte der SV Leingarten, als Christian Wacker nach einer Flanke von Nils Wozny knapp neben das Tor köpfte. Auf der Gegenseite steckte Kevin Herrmann den Ball zu Nebojsa Simikic durch, der mit seinem Querpass jedoch keinen Abnehmer fand. So richtig gefährlich wurde es in der 22. Minute: Nach einem Ballgewinn durch Stefan Gündisch ging Zhelyazko Kalinov am linken Flügel auf und davon, legte quer auf Nebojsa Simikic, doch Marco Randaccio im Tor parierte die Direktabnahme glänzend. Auf der Gegnseite nutzte Leingarten einen Fehlpass im Zentrum, über mehrere Stationen wurde Nico Leihenenseder im Sechzehner freigespielt, traf en Ball aber nicht richtig, sodass er am langen Eck vorbei ging. Die letzte Chance der ersten Halbzeit hatte Zhelyazko Kalinov, der mit einem Schuss von der Strafraumkante jedoch an Randaccio scheiterte.

Während die erste Halbzeit ausgeglichen war, übernahmen die ADLER zur zweiten Halbzeit mehr und mehr die Spielkontrolle und hatten Mitte der zweiten Halbzeit die stärkste Phase: Nach einem Steckpass von Kevin Herrmann drang Zhelyazko Kalinov in den Sechzehner ein, wurde jedoch im letzten Augenblick geblockt. Wenig später legte Zhelyazko Kalinov den Ball mustergültig in den Rückraum, doch Nebojsa Simikic verfehlte das kurze Eck nur knapp. Auch die eingewechselten Marvin Heide und Mouha Camara brachten frischen Wind in die Partie und hatten ihren Anteil am Führungstor in der 80. Minute: Mouha Camara eroberte auf Höhe der Mittellinie den Ball, legte in die Mitte zu Marvin Heide, der das Leder nach vorne trieb, perfekt nach links zu Zhelyazko Kalinov rauslegte, der mit einem platzierten Linksschuss ins lange Eck erfolgreich war. Weil die Defensive während der gesamten zweiten Halbzeit keine Großchance der Heimelf zuließ, blieb es am Ende beim verdienten 1:0-Auswärtserfolg.

Weiter geht es bereits heute Abend um 19:30 Uhr mit dem Nachholspiel gegen die SGM/Höchstberg/Tiefenbach, die zuletzt mit 3:0 gegen die SG Stetten-Kleingartach gewinnen konnten. Sollte dem FCU der dritte Heimsieg in Serie gelingen, so würde man sogar auf Platz vier vorrücken können. Auf gehts Heilbronn! Kommt vorbei und unterstützt unsere Farben.🔴⚪️🔵🦅👋