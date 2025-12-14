Adler Frintrop siegt klar in Dingden: Holzheim fällt auf Abstiegsplatz

Die DJK Adler Union Frintrop hat im letzten Spiel der Oberliga Niederrhein 2025 einen klaren Erfolg bei Blau-Weiß Dingden gefeiert: Durch den 3:0-Sieg verlassen die Essener sogar die Abstiegszone, in die die Holzheimer SG abrutscht. Freuen dürfte sich bei aktueller Konstellation der 1. FC Kleve.

Das sind aber erstmal nur Rechenspiele, zur Winterpause zählt für die Klubs erstmal nur der Blick auf die nackte Tabelle. Dingden überwintert mit 21 Zählern auf Rang 13.

Frintrop und Holzheim haben jeweils 19 Punkte und ein Torverhältnis von -1, da die Adler aber mehr geschossene Tore haben, fällt die HSG auf Rang 16. Ein sicherlich ärgerlicher Zwischenstand, der zum Ende der Saison allerdings keine Bedeutung hätte. Bei Punktgleichheit im Auf- oder Abstiegsfall zählt seit dieser Saison wieder zunächst der direkte Vergleich, ehe es bei Gleichstand in die Relegation ginge. Hier würden auch die Ergebnisse gegen den 1. FC Kleve relevant werden, weil das Team von Umut Akpinar ebenfalls 19 Punkte hat - und Kleve würde diesen Dreier-Vergleich trotz des deutlich schlechteren Torverhältnisses (-17) für sich entscheiden (Holzheim spielte gegen beide Teams 0:0, Kleve siegte gegen Frintrop 2:1). Der SV Biemenhorst überwintert hinter Holzheim und Kleve mit nur 14 Punkten als Schlusslicht.

Holzheim feierte am Samstag einen achtbaren Punkterfolg gegen die SpVg Schonnebeck (2:2), weshalb Frintrop mit drei Toren Unterschied gewinnen musste, um auf einem Nichtabstiegsplatz zu überwintern. Gesagt, getan. Schon in der Vorsaison setzte sich die Elf von Marcel Cornelissen in beiden Duellen gegen Dingden durch (jeweils 2:1), diesmal wurde es eindeutiger. Leif Sören Linnig (3.), Timo Dapprich (37.) und Yannick Reiners (41.) sorgten für den Halbzeitstand, der sich auch als Endstand entpuppte.

Mit dem 17. Spieltag in der Oberliga Niederrhein endet nicht nur die Hinrunde, sondern auch das gesamte Spieljahr der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein (FVN). Zum vielleicht krönenden Abschluss treffen sich am Sonntag die beiden Aufsteiger Blau-Weiß Dingden und Adler Union Frintrop. Es geht um den Klassenerhalt - live auf FuPa.

Es ist äußerst ungewöhnlich und eigentlich nur am letzten Spieltag vor der Winterpause möglich, dass an einem Oberliga-Sonntag einzig eine Partie über die Bühne geht. Acht der insgesamt neun Ansetzungen fanden am Freitag bzw. Samstag sicherlich wegen einiger Weihnachtsfeiern statt, weshalb die Aufsteiger Dingden und Frintrop am Sonntag die gesamte Aufmerksamkeit genießen.

Nichtabstiegsplatz für Frintrop, einstellige Platzierung für Dingden

Während die Hausherren mit 21 Punkten auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern werden, hat Frintrop noch die Chance, den Keller zu verlassen. Die Essener haben 16 Punkte und sollten sie mit drei Toren Unterschied bei den Blau-Weiß siegen, würde die Holzheimer SG noch auf einen Abstiegsplatz rutschen. Allerdings: Entschieden wird am 14. Dezember sicherlich noch gar nichts, denn zwischen Rang 17 und Rang fünf liegen lediglich zehn Punkte.

Dingden klettert bei einem Sieg auf einen einstelligen Tabellenplatz, hat darüber hinaus aber noch einen weiteren Anreiz für drei Punkte: In der vergangenen Spielzeit setzte sich Frintrop in beiden Duellen mit 2:1 durch.

Wer diesmal das glücklichere Ende sein Eigen nennen darf, erfahrt ihr am Sonntag ab 15 Uhr im Liveticker:

So geht es nach der Winterpause weiter

18. Spieltag

Fr., 30.01.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden

So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim

So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - DJK Adler Union Frintrop

So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Holzheimer SG

So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB Homberg

So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen

So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - FC Büderich

So., 01.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SC St. Tönis 1911/20