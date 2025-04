Adler Frintrop richtet Blick auf den Wiederaufstieg

DJK Adler Union Frintrop hat in der Landesliga, Gruppe 2, den GSV Moers am vergangenen Spieltag mit 6:3 besiegt und kletterte dadurch auf den zweiten Tabellenplatz. Zeitgleich läuft die Saisonplanung für 2025/26 auf Hochtouren.

Man nimmt es wie es kommt

Nachdem Frintrop in der vergangenen Spielzeit nur ein Punkt für den Klassenerhalt in der Oberliga fehlte, sind die Essener aktuell auf Kurs Wiederaufstieg. Die Mannschaft von Marcel Cornelissen steht mit 50 Punkten auf dem zweiten Rang und damit nur vier Zähler hinter dem Tabellenführer. Mit dem 6:3-Triumph gegen GSV Moers setzte die DJK ihre Serie von ungeschlagenen Spielen fort - das vergangene Spiel war die elfte Partie in Folge in der Union nicht verlor.