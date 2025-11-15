Marcel Cornellissen wartet mit Frintrop schon seit sieben Spielen auf einen Sieg. – Foto: Markus Becker

Adler Frintrop im Sturzflug, Uerdingen gewinnt Topspiel Oberliga Niederrhein: Der KFC Uerdingen gewann das Topspiel gegen die SpVg Schonnebeck, Tabellenführer Ratingen ist jedoch erst am kommenden Freitag im Einsatz. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen VfL Jüchen Holzheim DJK Frintrop + 14 weitere

Die DJK Adler Union Frintrop kommt einfach nicht mehr ins Rollen. Gegen den 1. FC Monheim setzte es eine knappe 1:2-Niederlage, wodurch das Team von Marcel Cornelissen weiter auf einem Abstiegsplatz hausiert. Seit nunmehr sieben Spielen warten die Frintroper auf einen Dreier. Der KFC Uerdingen gewann das Topspiel gegen die SpVg Schonnebeck, der SV Biemenhorst holte immerhin einen Zähler gegen den TSV Meerbusch.

Das sind die Spiele am Samstag Päffgen zieht das Topspiel für Uerdingen

>>> Zum Spielbericht Es war vielleicht kein fußballerischer Leckerbissen, dafür das erwartet kämpferische und intensive Spiel auf dem immer noch mitgenommen Rasenplatz in der Grotenburg. Am Ende entschied ein Treffer von Ole Päffgen die Partie, der infolge eines Freistoßes zufällig und freistehend vollendete. KFC Uerdingen – SpVg Schonnebeck 1:0

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski (90. Maximilian Dimitrijevski), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (75. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha (90. Dominik Burghard), Noah Tomson, Etienne-Noel Reck, Ephraim Kalonji (68. Yasin-Cemal Kaya) - Trainer: Julian Stöhr

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Kevin Kehrmann, Tim Winking, Tim Kuhlmann, Dacain Baraza, Noah Kloth, Robin Andre Brandner (85. Moise Lionel Gae), Timo Brauer (68. Luca Pinke), Moritz Isensee, Niko Bosnjak (73. Hugo Schmidt) - Trainer: Dirk Tönnies

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 2367

Tore: 1:0 Ole Päffgen (66.) ________________ Monheim ringt Frintrop nieder

Tom Hirsch kurz vor der Pause (42.) und Talha Demir kurz danach (53.) besiegelten den Monheimer Dreier. Zwar kamen die Hausherren vor gewohnt stimmungsvoller Kulisse nahc dem Treffer von Dominik Stukator (63.) auf einen Treffer heran, doch mehr sollte es nicht werden. Monheim festigt sich somit im Tabellenmittelfeld, während Frintrop in der roten Zone auf der Stelle tritt. DJK Adler Union Frintrop – 1. FC Monheim 1:2

DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Leon Engelberg, Christian Büttner (60. Nils Reiners), Nils van den Woldenberg, Koffi Jason Togbedji, Timo Dapprich (75. Jonas Rübertus), Linus Wissing (60. Yan Marcos Friessner Montas), Elias Brechmann, Leif Sören Linnig (81. Noah Karthaus), Tristan-Tell Ornot (60. Fynn Rauschtenberger), Dominik Stukator - Trainer: Marcel Cornelissen

1. FC Monheim: Leon Feher, Luca Jan Kiefer, Tim Galleski, Mohamed El Mouhouti, Louis Polakowicz (70. Emin Safikhanov), Talha Demir, Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Aleksandar Bojkovski (85. Timm Florian Bungert), Tom Hirsch (75. Zissis Alexandris), Kameron Joseph Blaise (46. Leonard Bajraktari) - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Matti Lambertz - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Tom Hirsch (42.), 0:2 Talha Demir (53.), 1:2 Dominik Stukator (63.) ________________ Cains Treffer für Feinschmecker reicht nur für einen Punkt

Meerbusch begann zwar aktiv, konnte sich über die erste Hälfte jedoch kaum nennenswerte Torraumszenen erspielen. So setzte es im zweiten Durchgang die prompte Quittung. Ein langer Ball auf Luca Puhe brachte die TSV-Abwehr in Verlegenheit. Der schnelle Angreifer fand mit seinem Zuspiel Joshua Müller, der im ersten Versuch an Franz Langhoff scheiterte und im Nachschuss schließlich zur Führung einschob (49.). Diese war jedoch von nur kurzer Dauer. Nach einem Ballverlust in der Biemenhorster Vorwärtsbewegung schaltete Meerbusch schnell um. Für den Moment schien die Situation beruhigt, ehe Micah Cain umzingelt von drei Gegenspieler zum Tänzchen ansetzte und zum Abschluss aus über 20 Metern den sich streckenden Rene Konst überwand – ein herausragender Treffer des 22-Jährigen. In der Schlussphase konnte der TSV nach der Ampelkarte für Noah Brucksteg (74.) noch einmal mehr Druck aufbauen, doch Biemenhorst verteidigte den Punkte mit Mann und Maus letztlich erfolgreich. SV Biemenhorst – TSV Meerbusch 1:1

SV Biemenhorst: Rene Konst (37. Lennart Brandes), Justin Heckers, Noah Brucksteg, Luca Puhe, Luca Schanzmann (68. Jannis Schmitz), Nathnael Scheffler (63. Sohail Nadi), Giuseppe Mirason Geukes, Dardan Pepa, Niklas Laigre, Joshua Müller (54. Max Peerenboom), Taric Boland (77. Ferdinand Schulte) - Trainer: Jürgen Stratmann

TSV Meerbusch: Franz Langhoff, Daniel Hoff, Noah Korczowski, Leonel Kadiata, David Alexandre Alves Oliveira (83. Daniel Aserov), Aaron Addo, Leart Lahi (89. Yasin Bas), Reo Kamiyama (83. Vincent Boldt), Micah Cain, Pablo Ramm, Florian Berisha (72. Dion Gutaj) - Co-Trainer: Rene Evertz - Co-Trainer: Moritz Körner - Trainer: Marcel Winkens

Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Joshua Müller (49.), 1:1 Micah Cain (58.)

Gelb-Rot: Noah Brucksteg (74./SV Biemenhorst/) ________________ Diese Partien gibt es am Sonntag Live: ETB Schwarz-Weiß Essen - Blau-Weiß Dingden

________________ Live: Holzheimer SG - VfB Hilden

________________ Live: Sportfreunde Baumberg - SC St. Tönis

________________ Das sind die verschobenen Begegnungen VfB Homberg - Ratingen 04/19