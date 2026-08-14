Adler Frintrop fliegen zum deutlichen Derby-Sieg in Katernberg

Der erste Auftritt in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2 verlief direkt eindrucksvoll: DJK Adler Union Frintrop überrollte DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 im Essener Duell schon in der Anfangsphase und gewann am Ende deutlich mit 7:2.
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DJK Adler Union Frintrop hat zum Start in die Landesliga direkt ein klares Ausrufezeichen gesetzt: Der Oberliga-Absteiger gewann das Essener Duell in Katernberg mit 7:2 und stellte die Weichen schon in den ersten 18 Minuten. Yannick Reiners eröffnete die Partie bereits in der 3. Minute, Elias Brechmann legte in der 8. Minute das 2:0 nach, ehe Nils van den Woldenberg per Foulelfmeter den nächsten Streich verbuchte. Nur zwei Minuten später traf Reiners erneut - nach 18 Minuten führte Adler Union bereits mit 4:0.
Katernberg kam durch Berkan Eken in der 20. Minute zum 1:4, wirklich offen wurde die Partie aber nicht mehr. Nach der Pause machte Reiners mit seinem dritten Treffer das 5:1 perfekt. Eken verkürzte noch einmal auf 2:5, ehe Linus Thamm und Nils Reiners in der Schlussphase den 7:2-Endstand herstellten. Für die Mannschaft von Marcel Cornelissen war es ein Start nach Maß, für Katernberg und Trainer Sascha Hense ein harter Auftakt.
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:15 Uhr FC Kray - Rot-Weiss Essen II
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 23.08.26 13:30 Uhr ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Velbert - TSV Solingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 23.08.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SG Unterrath
So., 23.08.26 15:30 Uhr DV Solingen - SV Solingen 08/10
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TSV Eller 04
So., 23.08.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - DJK Gnadental
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DV Solingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - FC Kray
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SC Velbert
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SSV Bergisch Born
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Unterrath - ESC Rellinghausen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - FC Kosova Düsseldorf
So., 30.08.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - DJK Adler Union Frintrop
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